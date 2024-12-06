人民日报客户端浙江频道 顾春

黛瓦粉墙、绿树成荫、小桥流水……初冬时节，位于宁波鄞州湾底村西江古村的老街上人头攒动，市民游客或拍照留念，或在沿街小店里享受一杯冬日里的热饮。老街两旁，保存完好的老建筑有了新“使命”，成了售卖传统手工艺品的店铺、学习传统技艺的课堂、提供地道小吃的餐馆。由老建筑改造而成的非遗博物馆则成了展示传统非遗的窗口和体验地：金银彩绣、竹编、越窑青瓷等技艺的传承人在馆里为游客们带来了一场“非遗”的盛宴。

湾底村的西江古村。人民网记者 郭扬摄

如今，一个“小小”的湾底村就拥有了15个参观点、3条特色旅游线。2024年前三季度其游客量超过37万人次，旅游收入达到2400万元。很难想象，就在几十年前，这里还是“小路弯来又弯去，雨天一身泥，晴天一身灰，曾经的湾底人人嫌弃”的“破旧村”。

湾底村的蜕变始于2001年。“想要发展经济首先就要整治环境。”湾底村党委书记蔡国成说，村里痛定思痛，拆除了6.5万平方米的破旧村居，新建了9万平方米的村民新居，为保留乡愁，把其他自然村落相对完整的建筑拆除后在西江村重建。

传承人在非遗博物馆里展示技艺。人民网记者 郭扬摄

“环境好了，业态也随之丰富起来。你可以在这里参观鄞州非遗馆，了解并体验宁波地区的非物质文化遗产；也可以走进越窑青瓷博物馆，欣赏古代瓷器的精美与独特；还可以走进徐昌阁旗袍馆，感受旗袍的中式风韵。”蔡国成说，这些文化活动不仅丰富了老街的内涵，也为游客提供了一个深入了解宁波文化的好去处。

沿着老街向南走便是村里的“网红打卡点”——天宫庄园景区。走进大门便能看见一块智能大屏，工作人员轻点手机屏幕，就能远程调控风机、水帘、遮阳棚等设备，满满的科技感。

道路两旁是各式水果主题的雕塑作品，并配有相关简介。“4至5月摘桑果，7至8月摘梨，8至9月摘葡萄，12月至次年4月摘草莓……游客每个季节来都有果子采。”湾底村轮值村主任翁立群说。

2004年起，湾底村以农业产业为基础发展旅游，创办了天宫庄园景区，开始走农旅一体化发展道路。“当时我就是庄园的第一批导游。”翁立群打趣道，“只是当年的解说词可一点也用不上咧！”

这些年，庄园发生了翻天覆地的变化，种植面积不断扩大、种类也越来越丰富，来游玩、采摘的游客也越来越多。目前天宫庄园面积已经超过600亩，种植有精品水果50多个品种，景区年均接待游客量超50万人次，吸引就业人数约150人，其中湾底村78位村民实现“家门口”就业。

结构优化、业态融合。农旅结合的路子彻底打开了湾底村的发展空间。在“千万工程”的引领下，湾底村以农业为基础，延伸现代服务业，布局文化产业，全村农业产值20余年增长20倍，工业产值超3.5亿元、20余年翻四番，服务业产值近2亿元。昔日的“破旧村”摇身一变，成了声名远扬的“亿元村”！

（人民网记者郭扬参与采写）

(责编：杨曦、陈键)

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