中国光大银行最新消息：截至11月末，该行为小微融资协调工作机制推荐清单企业授信数超3000户，累计授信金额超140亿元，累计投放金额超120亿元。

近日，光大银行召开落实小微企业融资协调工作机制动员会，在总、分行层面成立工作专班，坚持问题导向，形成“时间表、施工图”，全面、系统推进各级小微融资协调工作机制落地，为小微企业提供更加精准、有力的金融支持。

机制建立以来，光大银行各级机构广泛开展“千企万户大走访”活动，积极配合各地政府工作专班，深入园区、社区、乡村、商圈走访小微企业，摸排小微企业和个体工商户经营情况、融资需求，实现对小微企业的精准对接、信贷资金的快速触达。截至11月末，光大银行累计走访企业超1500户。

针对小微企业多样化的融资需求，光大银行在企业手机银行普惠专版和公众号开发了融资申请专区，供推荐清单内小微企业随时查看并申请。融资申请专区除了提供抵押贷款、信用贷款、担保贷款、普惠生态链融资业务外，还提供保理、票据、信用证、福费廷、法人账户透支等多种融资服务，以及理财、代发、结算、现金管理等综合金融服务。

为进一步提升融资便捷度和融资效率，在系统建设方面，光大银行开发并优化了小微融资协调机制专项服务平台和管理平台，支持名单分发、审批时效监测、结果反馈等功能。在线上服务方面，光大银行推出了“阳光普惠”系列线上融资产品，企业手机银行普惠专版实现了测额、资料上传、开户、签约、提款、还款等全流程、7×24小时线上服务。在线下服务方面，建立了全流程专项“绿色通道”，由专业团队研究差异化授信策略，解决小微企业的个性化需求。

与此同时，光大银行还全面升级了无还本续贷功能，在企业手机银行、企业网银等渠道上线无还本续贷申请入口；增加客户经理提醒功能，按周向客户经理提醒近3个月内到期的贷款业务，切实提升续贷率。

“未来，光大银行将进一步强化中管金融企业的责任担当，全力推动小微融资协调工作取得扎实成效，努力做好‘普惠金融’大文章，助力小微企业高质量发展。”光大银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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