原标题：中科航天人才携手上海市北高新集团布局静安创新港项目

近日，我国航天科技领军人才培养、技术技能人才输出的主力军—中国航天科技集团有限公司旗下北京中科航天人才服务有限公司与上海市北高新（集团）有限公司举行全面合作框架协议签约仪式，正式开启静安国际人力资源产业创新港项目合作。

上海市静安区委副书记、区长翟磊，上海市人力资源和社会保障局副局长李炜，中国航天科技国际交流中心党委书记赵屾，中国人才交流协会会长王建华，静安区委常委、常务副区长傅俊共同见证合作签约。

据介绍，静安国际人力资源产业创新港建设旨在提供海内外优秀人才科创培育孵化空间，包括人力资源服务机构集聚区、现代服务业集聚区、人才科创孵化培训区、创新产品展示区、多功能综合保障区、科创人才服务中心、高技能人才培训基地、科创人才大市场，孵化一批国家级人力资源创新示范项目，形成国家级数据、资源、成果集合平台。

创新港的落成是推动人力资源服务领域孕育新质生产力的创新探索。它坚持以服务社会经济高质量发展为导向，秉持立足航天、支撑军工、面向市场、服务社会的发展理念，更加深度融入上海、融入静安发展格局，打造成为上海央地合作的新标杆。

中科航天人才是聚焦人力资源技术创新、产品创新、模式创新的国家高新技术企业。作为中科航天人才最重要的京外机构所在地，其上海分公司成立于2015年，是公司华东区域总部、全国重要结算中心。2023年，上海分公司营业收入超过20亿元，纳税总额达1.3亿元，是静安区经济贡献百强企业。

"此次央地共建，中科航天人才将发挥在科技领军人才培养、技术技能人才输出等方面的优势，结合静安和市北高新园区在大数据、区块链产业方面优势，打造科创人才高地，共同构建高端装备制造人才体系。"北京中科航天人才服务有限公司副总经理邓绍建介绍说。

中科航天人才和市北高新集团将积极探索全国人力资源数智化的发展路径，建设人力资源与城市战略协同发展的新型服务平台。

本次活动为21家意向入驻企业颁发邀约证书。（记者 赵磊）

(责编：曹淼、李源)

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