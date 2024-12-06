原标题：算力AI双轮驱动，打造新质生产力强引擎

近日，联想集团与弘信电子集团在北京联想总部举行战略合作协议签署仪式。双方宣布将在AI算力建设和智能化转型领域的合作迈上新台阶，将共同推动AI城市大脑、智能云解决方案及智能化转型全周期服务，为数字经济发展增添新动力。

签约仪式上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军，联想集团高级副总裁、中国方案服务业务群总经理戴炜，联想集团副总裁、中国政企业务群总经理王立平等与弘信电子集团董事长李强，董事会秘书王坚等一行共同出席并见证签约仪式。联想中国西北大区总经理冯蔚东、联想中国东南大区总经理叶良宏代表联想集团，分别与甘肃燧弘华创副总经理唐锋、弘信电子集团董事会秘书王坚签订战略合作协议。

签约仪式后，弘信电子集团与联想集团展开了专项座谈会，联想中国方案服务业务群算力服务业务总经理、联想融资租赁总经理曾晓丽主持会议。经讨论交流，双方将基于战略协议，围绕AI算力基础设施建设方面加强合作。

在智算中心领域，双方将建立深度战略合作伙伴关系，共同探索智算一体化解决方案的创新与应用。双方将共同为智算中心提供全方位的技术支持，确保智算中心具备高效运行、灵活扩展与智能管理的能力。联想臻算服务将助力弘信实现更灵活高效的算力交付模式，显著提升资源利用率和成本效益。

在智能制造与ESG领域，双方将携手探索工厂节能减排、循环经济发展的创新路径，联合制定可持续发展战略与目标，依托弘信在工业场景资源、智能制造技术积累与实践经验等方面优势以及联想ESG可持续发展解决方案，全力推动弘信电子向绿色可持续发展转型。

同时，联想作为全球领先的ICT科技企业，正在持续引领混合式AI技术创新。弘信电子集团多年来也深耕智算领域，与多家知名科技厂商及大模型企业建立了合作关系。未来，双方将围绕智算解决方案创新与行业应用开发等方面展开深度合作，共同助力中国AI产业实现跨越式提升。

此外，在AI城市建设方面，联想将积极参与弘信电子AI城市大脑项目，共同打造“算力-生态-应用”三位一体的城市人工智能中枢；同时，通过联想智能云（xCloud）解决方案，打破不同算力平台的壁垒，实现云与智能的一体化融合，为用户提供更优的混合算力资源管理和部署方案，共同推动城市管理和服务的智能化升级。

签约仪式后，联想代表陪同来访嘉宾共同参观了联想未来中心，深入了解了联想在技术创新、产品开发以及服务模式上的最新进展。

联想集团高级副总裁、中国方案服务业务群总经理戴炜表示，随着人工智能技术的快速发展，联想中国方案服务业务群正在专注于实现大模型及人工智能在行业和企业中的实际落地，积极扶持未来产业发展。希望联想集团能够与弘信电子集团共同协作，加速形成新质生产力，增强发展新动能。

弘信电子集团董事长李强表示，多年来，为加速上下游企业协同发展，弘信电子集团积极发动“生态圈”和“朋友圈”与多家国内头部企业和全球IT巨头建立深度合作关系，落地多个项目。本次来到联想集团，弘信电子集团希望能与联想共同深刻把握“第四次工业革命”机遇，借助AI与算力产业生态项目的发展，进一步深化区域合作，促进东西部优势互补与共赢发展，助力构建更加均衡与繁荣的数字经济格局。

弘汉光电科技有限公司董事长、总经理陈国华，联想中国方案服务业务群政企方案服务事业部总经理郭强也参与了签约仪式。

(责编：董童、李源)

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