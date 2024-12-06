人民网记者 王震

铁路年发送旅客首超40亿人次；快递业务量首次突破1500亿件；中欧班列累计开行突破10万列……

进入四季度以来，一系列经济运行数据释放出积极信号，特别是交通运输行业数据出现多个“首次”“突破”。从这些“流动”数据中，可以更清晰感受到我国社会经济的活力变化。

看人流，消费活力持续恢复

国庆假期7天，全国国内出游7.65亿人次，国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径分别同比增长5.9%和 6.3%。

各地人流涌动，铁路、民航客运数据增长，是国内消费市场活力持续恢复的有力证明。

铁路数据显示，1至11月，全国累计发送旅客40.08亿人次，年度旅客发送量首次突破40亿人次大关，创历史新高。我国铁路客运量、客运周转量等主要旅客运输指标稳居世界首位。

民航数据显示，今年1至10月，民航全行业共完成旅客运输量6.2亿人次，同比增长18.6％。10月份，国际航线客运量恢复至2019年的96%。这背后是我国商务活动、居民休闲消费以及旅游市场活力持续恢复的体现。

看物流，市场潜力持续释放

150000000000！11月17日，国家邮政局邮政业安全中心中国快递大数据平台的大屏幕上定格出现了一串长长的数字。我国快递年业务量首次突破1500亿件。

物流行业是国民经济的“晴雨表”。中国物流与采购联合会发布数据显示，11月物流行业多个指标持续向好。

11月，我国铁路运输业、航空运输业和邮政快递业业务总量指数保持在高景气区间，分别达到55.8%、56.2%和70.6%。与此同时，仓储指数、仓储新订单指数均重回扩张区间，分别较上月回升3个百分点和6.2个百分点。

今年以来，我国加力实施大规模设备更新和消费品以旧换新行动，各地加快出台促消费的支持政策，工业产业升级改造需求和居民消费潜力需求稳定释放。中国物流与采购联合会有关负责人介绍，四季度以来，通信设备、电气机械、家具家电、农副食品、新能源汽车制造等产供销物流需求增加。

看外运，进出口质升量稳势头良好

11月15日，X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）从重庆团结村站缓缓驶出，满载着汽车整车、机械配件、家电百货等货物驶向欧洲。至此，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元。

今年以来，中欧班列已开行超1.7万列，同比增长11%，通达36个国家的320余个城市。

中欧班列正不断跑出“加速度”，海运、空运规模也在持续增长。1至10月全国港口完成外贸货物吞吐量45.06亿吨，同比增长7.4%；完成集装箱吞吐量2.76亿标箱，同比增长7.6%。

1至10月， 国际航线运输量达293.2万吨，国际货运航班日均376架次，与2019年同期相比分别增长48.5%和80.8%。

跨境运输的持续增长，为今年外贸发展保持质升量稳良好势头提供了坚实保障。最新数据显示，今年前10月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，10月外贸增速，比上月加快3.9个百分点。

(责编：杨曦、高雷)

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