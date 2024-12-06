人民网北京12月6日电 （记者孙阳）今年上半年，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。光伏产业产能增长的同时，面对诸多风险挑战，国内光伏企业加速创新布局，持续推动全产业链高效技术和先进工艺的研发和应用。

《中国的能源转型》白皮书指出，中国建成完备的风电、光伏全产业链研发设计和集成制造体系，高效晶体硅、钙钛矿等光伏电池技术转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率超过25%。

作为决定组件效率和成本的关键器件，光伏电池是产业链中技术含量最高的环节。业内分析认为，在各种新技术路线中，BC（Back Contact）电池作为背接触技术，把正负电极都置于电池背面，正面没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率。

今年以来，BC技术的应用推广进入快速发展期，多家央国企陆续发布BC集采标段，成为BC技术路线打开国内集中式光伏电站市场的重要节点。

国金证券分析报告则显示，2019年—2023年，中国BC电池行业市场规模从零增至27.47亿元。预计2024年—2028年，BC电池行业市场规模由137.76亿元增至1431.38亿元，期间年复合增长率79.54%。

日前，上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠在第12届bifi PV珠海国际峰会上表示，BC技术已经有40年历史，2023年才实现快速增长，最大的原因是国内有好的产业化平台，以及各家技术公司踊跃出现。

“BC技术是现在公认的一个未来方向，晶硅电池的极限效率就是来自于BC的结构技术。除了爱旭股份、隆基绿能之外，其他主流的企业也开始在布局研发。”沈文忠表示。

上海有色网公开信息显示，从主要厂商开工率来看，目前P型电池退坡出清加速，N型市占率已达80%，BC电池片产能已从2022年底的5GW增长至目前的53GW。

“BC技术已经到了大爆发的起点，2027年至2028年，BC产品有望占据市场半壁江山。”隆基绿能董事长钟宝申介绍，企业正加速推进技术迭代升级，并通过技术授权及股权合作的模式加快BC产能，满足市场持续增长的需求。

据介绍，2021年，爱旭股份率先推出了N型ABC（All Back Contact）电池，并于次年发布量产效率23.5%的ABC组件。此后，组件效率不断攀高，已连续21个月位居TaiyangNews全球商用组件排行榜首位。据悉，目前交付市场的N型ABC组件效率达24.6%。

“ABC技术本身除了效率高的特点，还具备防热斑、抗隐裂以及阴影发电优化等特性。”爱旭股份董事长陈刚介绍，企业远期规划ABC产能将达到100GW，会结合市场情况等因素逐步实施。

在BC技术快速发展进程中，如何提效降本备受关注。业内专家认为，对光伏行业来说，通过技术竞争推动行业降本，是推动行业良性发展的正确路径。

“在组件端，我们的材料成本已经和TOPCon基本一致了，目前在综合成本上还有一点差距，但是随着技术的成熟，电池成本很快可以打平甚至更低。”陈刚表示。

沈文忠认为，随着BC朋友圈的持续扩大，技术提升带来的效率提高和成本下降，会比想象的更快。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经