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以“数”赋能 商贸流通更加智能化、便捷化

焦磊
2024年12月06日15:28 | 来源：人民网
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将要买的牛肉加入购物车后，土豆、胡萝卜等配菜便自动显示在购物车下方推荐购买，同时出现的还有一份土豆牛肉的简易菜谱。刚下班的栗先生在某即时零售软件上轻轻点选几下，这道菜所需要的食材就会在短短二三十分钟内送上门。

即时零售、智能配菜……这些便捷的新消费场景，正是商贸流通越来越高效便捷的一个缩影。

近日，商务部等9部门印发的《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》（以下简称《行动计划》）提出，推动商贸流通创新转型。实施零售业创新提升工程，加快零售业数字化转型，发展品牌连锁、即时零售。

“可以说，抓住了批发和零售业，就抓住了建设现代商贸流通体系的‘牛鼻子’，这也是不断满足人民群众对美好生活向往的内在要求。”商务部流通发展司司长李佳路介绍，商务部将在《行动计划》基础上，继续完善相关配套政策，其中包括以数字化为动能，推动零售业创新提升。鼓励大型流通企业通过特许经营、数字赋能等方式，改造传统零售门店，提高进销存管理水平。支持零售企业整合线上平台、线下商超和物流站点，发展品牌连锁、即时零售等新业态新模式。

数字经济浪潮奔涌之下，数字技术和数据要素正快速融入商贸流通的各环节，推动商贸流通成为业态、模式创新最为活跃、应用最为广泛的领域之一。

在成都，春熙路商圈、交子公园商圈的裸眼3D、5G示范街区等新智慧化应用场景加速拓展，众多商户设置了虚拟试妆镜、智能导购、云货架等设备，智慧家居店、无人值守酒店以及智能送餐机器人、外卖机器人等广泛应用，数字人民币等智能支付服务应用场景丰富，移动支付覆盖率达100%。

业内专家表示，利用数字信息技术，在商圈运营管理中心搭建数字大屏，通过销售、客流等数据，精准刻画消费者“画像”和喜好，为推动商圈加强品牌生态营造、新业态优化和提升用户体验等方面提供更多决策支持。

做菜如何搭配购买食材、什么饮品饭后饮用最佳……在智能算法决策的推荐下，各种即时零售软件摇身一变成为了美好生活的“推荐官”。作为新型生产要素，数据已快速融入生产、生活的各环节。深度融合数字技术和数据要素应用，成为即时零售领域新的创新动能。

此前印发的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，明确开展“数据要素×商贸流通”行动，依托各类数据，支持商圈创新应用场景，培育数字生活消费方式，加强产销对接、精准推送，助力打造特色品牌。数据驱动下，人们的生活正在变得越来越便捷和好用。

业内分析认为，即时零售满足了现代人对购物时效性和便利性的追求。在快节奏的生活中，消费者越来越注重时间的价值，希望能够在最短的时间内获得所需商品。即时零售通过线上即时下单、线下即时履约的方式，为消费者提供了前所未有的便捷购物体验。

此外，即时零售的发展同样得益于数字技术和数据要素的融合运用，这为行业发展奠定了基础。数字时代，数据资源日益丰富、可大量低成本获取，在数字技术的加持下，能够快速提炼有效信息，并用于生产经营各环节，在提高生产效率的同时，提供更多有效决策。

商务部研究院的数据显示，我国即时零售行业保持快速增长态势。2023年，我国即时零售规模达到6500亿元，同比增长28.89%；即时电商市场规模达2万亿元，同比增长36%。

商务部流通产业促进中心相关负责人表示，近年来，即时零售行业快速发展，市场规模持续扩大，消费品类不断丰富，客群规模显著增长，闪电仓模式快速发展。即时零售依托互联网交易平台，线上下单、线下配送、即时履约，开创了零售业态发展的新模式，在畅流通、促消费、保民生等方面发挥了重要作用。

(责编：郭思邈、高雷)
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