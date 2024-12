原标题:洗地机销量全球第一,添可做对了什么?

清洁家电市场竞争日益激烈,中国企业为寻求新的增长点,出海正在成为一道必答题。高端智能生活电器品牌添可,从创立之初便立足全球。凭借对用户价值创新的坚守,添可持续向全球用户提供更好的解决方案。据欧睿国际调研数据,按全球2023年下半年及2024年上半年零售渠道各品牌家用洗地机销售量(万台)计算,添可洗地机销量全球第一。

海外业务营收占比已超整体业务的46%

2018年,添可以智能吸尘器为起点,开启了在智能家电领域的创新之旅,其年营收额刚迈过1亿元关口。2023年,添可通过5年的努力以292%的复合增长率实现了跨越式发展,销售规模突破100亿。添可已进入了欧洲20多个国家超过50个重要的零售渠道,包括Media Market、Saturn、Metro、Expert、FNAC、Darty等,合计超过1000家门店、销量近百万台。

添可在海外市场的优异表现,也不断赢得海外专业机构与权威媒体的认可。添可旗下洗地机新品FLOOR ONE STRETCH S6,凭借在技术、材料和性能方面的重大创新表现,荣获了全球产品技术创新大奖之地面清洁解决方案金奖。在欧洲上市的PURE ONE Station 5 智能吸尘器,荣获了Showstoppers官方颁发的Gadgety Award 2024。地毯清洗机Carpet One Cruiser,则获得了美国头部科技媒体Slash Gear的认可,斩获IFA Innovation Award 2024。

2024年,添可的全球版图进一步扩张。目前,添可海外业务的营收占比已超过整体业务的46%。今年上半年,添可产品出口额同比劲增超50%,在北美市场的业务量稳步上升,在欧洲市场同比增长率超过80%。添可洗地机销量全球第一,不仅是品牌自身发展的里程碑,更是又一个鲜活的“中国故事”,将激励更多中国品牌走向世界、引领全球创新。

脚踏实地坚守用户价值创新

中国品牌出海正经历从中国制造到中国智造的巨大转型升级。添可也曾有十多年为海外吸尘器代工的经验。创新驱动的添可,毅然在红海中开创蓝海,通过推出“洗地机”这一全新品类实现了“弯道超车”。

从2016年首创CL1509“无线地面清洗机”到2020年正式推出芙万系列智能洗地机,添可用创新实现0到1的突破。从芙万1.0到芙万空间站、芙万Stretch系列,再到引领清洁家电进入美学时代的芙万艺术家系列,添可不仅用自身发展推动了行业持续进化,也将中国技术、中国标准输出到全球,全方面重塑全球竞争格局。

同时,添可也始终坚持用户价值创新,长期深入一线了解用户需求。面对不同地区的消费者,添可会进行本土化产品研发与推广。例如,针对中国消费者对沙发底、床底等低矮空间的清洁需求,添可推出了能够180°真躺平的芙万Stretch智能洗地机;针对日本小户型家庭对轻量化产品的需求,添可推出了更轻巧的FLOOR ONE S7 Combo智能洗地机。添可对国际市场的精耕细作,换来了海外消费者的广泛认可。

