人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

添可：坚持用户价值创新 用自身发展推动行业持续进化

2024年12月06日15:57 | 来源：北青网
小字号

原标题：洗地机销量全球第一，添可做对了什么？

清洁家电市场竞争日益激烈，中国企业为寻求新的增长点，出海正在成为一道必答题。高端智能生活电器品牌添可，从创立之初便立足全球。凭借对用户价值创新的坚守，添可持续向全球用户提供更好的解决方案。据欧睿国际调研数据，按全球2023年下半年及2024年上半年零售渠道各品牌家用洗地机销售量（万台）计算，添可洗地机销量全球第一。

海外业务营收占比已超整体业务的46%

2018年，添可以智能吸尘器为起点，开启了在智能家电领域的创新之旅，其年营收额刚迈过1亿元关口。2023年，添可通过5年的努力以292%的复合增长率实现了跨越式发展，销售规模突破100亿。添可已进入了欧洲20多个国家超过50个重要的零售渠道，包括Media Market、Saturn、Metro、Expert、FNAC、Darty等，合计超过1000家门店、销量近百万台。

添可在海外市场的优异表现，也不断赢得海外专业机构与权威媒体的认可。添可旗下洗地机新品FLOOR ONE STRETCH S6，凭借在技术、材料和性能方面的重大创新表现，荣获了全球产品技术创新大奖之地面清洁解决方案金奖。在欧洲上市的PURE ONE Station 5 智能吸尘器，荣获了Showstoppers官方颁发的Gadgety Award 2024。地毯清洗机Carpet One Cruiser，则获得了美国头部科技媒体Slash Gear的认可，斩获IFA Innovation Award 2024。

2024年，添可的全球版图进一步扩张。目前，添可海外业务的营收占比已超过整体业务的46%。今年上半年，添可产品出口额同比劲增超50%，在北美市场的业务量稳步上升，在欧洲市场同比增长率超过80%。添可洗地机销量全球第一，不仅是品牌自身发展的里程碑，更是又一个鲜活的“中国故事”，将激励更多中国品牌走向世界、引领全球创新。

脚踏实地坚守用户价值创新

中国品牌出海正经历从中国制造到中国智造的巨大转型升级。添可也曾有十多年为海外吸尘器代工的经验。创新驱动的添可，毅然在红海中开创蓝海，通过推出“洗地机”这一全新品类实现了“弯道超车”。

从2016年首创CL1509“无线地面清洗机”到2020年正式推出芙万系列智能洗地机，添可用创新实现0到1的突破。从芙万1.0到芙万空间站、芙万Stretch系列，再到引领清洁家电进入美学时代的芙万艺术家系列，添可不仅用自身发展推动了行业持续进化，也将中国技术、中国标准输出到全球，全方面重塑全球竞争格局。

同时，添可也始终坚持用户价值创新，长期深入一线了解用户需求。面对不同地区的消费者，添可会进行本土化产品研发与推广。例如，针对中国消费者对沙发底、床底等低矮空间的清洁需求，添可推出了能够180°真躺平的芙万Stretch智能洗地机；针对日本小户型家庭对轻量化产品的需求，添可推出了更轻巧的FLOOR ONE S7 Combo智能洗地机。添可对国际市场的精耕细作，换来了海外消费者的广泛认可。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以“数”赋能 商贸流通更加智能化、便捷化
　　将要买的牛肉加入购物车后，土豆、胡萝卜等配菜便自动显示在购物车下方推荐购买，同时出现的还有一份土豆牛肉的简易菜谱。刚下班的栗先生在某即时零售软件上轻轻点选几下，这道菜所需要的食材就会在短短二三十分钟内送上门。…
光伏行业加速创新布局 业内聚焦BC技术新机遇
　　人民网北京12月6日电 （记者孙阳）今年上半年，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。光伏产业产能增长的同时，面对诸多风险挑战，国内光伏企业加速创新布局，持续推动全产业链高效技术和先进工艺的研发和应用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部