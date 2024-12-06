记者12月6日从中国科学院云南天文台获悉，通过提前在预定位置“守株待兔”的观测方式，该天文台所属的丽江2.4米望远镜近日成功观测到近地小行星2024 XA1坠落前的图像。

丽江2.4米望远镜（左图）和近地小行星2024 XA1（右图中亮线）。（中国科学院云南天文台供图）

中国科学院云南天文台丽江观测站青年研究员张西亮介绍，近地小行星2024 XA1（初始命名为C0WEPC5）于北京时间2024年12月3日13时55分被发现，北京时间12月4日0时14分左右在西伯利亚东部上空进入地球大气层并产生燃烧，形成一个明亮的火球。2024 XA1从被发现到坠入地球时间间隔总共不到12小时。

云南天文台丽江观测站地处低纬度地区，海拔3200多米，是目前我国最优良的夜天文观测台址之一。丽江2.4米望远镜是目前东亚口径最大的通用型光学天文望远镜，指向和跟踪精度分别优于3角秒和0.5角秒，具备对近地小行星等快速运动目标高精度跟踪观测的能力。

张西亮介绍，在近地小行星2024 XA1坠落前6小时左右，丽江观测站团组根据预报信息和该近地小行星自身特点等紧急制定了观测方案。丽江2.4米望远镜属于精测望远镜，焦距长、视场较小。针对2024 XA1这种运动较快的天体，科研人员采取了提前在预定位置“守株待兔”的观测方式，成功观测到2024 XA1坠落前1小时内的珍贵图像。

近地小行星撞击地球破坏力巨大，对近地小行星的预警防御关乎全人类共同安全。受限于探测能力不足和监测网络不完善等原因，大部分近地小行星在撞击地球前未被发现。此次对近地小行星2024 XA1的观测是一次成功的近地小行星预警防御监测试验，将为我国近地小行星预警防御任务提供科学支撑。（记者严勇）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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