新华社天津12月6日电（记者张建新、栗雅婷）国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现，12款移动App存在隐私不合规行为。

1、未声明App运营者的基本情况、未声明隐私政策时效。涉及10款App如下：

《医家助手》（版本1.11，应用宝）、《乐护》（版本1.08，应用宝）、《亲亲熊识字》（版本2.0.03，豌豆荚）、《异乡好居》（版本7.66.0，小米应用商店）、《兜兜记账》（版本1.0.0，应用宝）、《世德司机》（版本1.9.4，应用宝）、《禧夕谷》（版本1.1，360手机助手）、《优房汇经纪》（版本2.1.6，360手机助手）、《点药网》（版本1.3.0，应用宝）、《重启证途》（版本1.3.3，360手机助手）。

2、隐私政策未逐一列出App（包括委托的第三方或嵌入的第三方代码、插件）收集使用个人信息的目的、方式、范围等。涉及7款App如下：

《医家助手》（版本1.11，应用宝）、《乐护》（版本1.08，应用宝）、《西西公主变装记》（版本1.0.08，应用宝）、《亲亲熊识字》（版本2.0.03，豌豆荚）、《庆趣助手》（版本7.0.20240829，vivo应用商店）、《世德司机》（版本1.9.4，应用宝）、《点药网》（版本1.3.0，应用宝）。

3、App客户端向第三方提供个人信息，包括通过客户端嵌入的第三方代码、插件(如SDK)等方式向第三方提供个人信息，未经过用户同意，未做匿名化处理；个人信息处理者向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的，未向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，未取得个人的单独同意。涉及4款App如下：

《西西公主变装记》（版本1.0.08，应用宝）、《异乡好居》（版本7.66.0，小米应用商店）、《禧夕谷》（版本1.1，360手机助手）、《重启证途》（版本1.3.3，360手机助手）。

4、App在征得用户同意前开始收集个人信息。涉及1款App如下：

《异乡好居》（版本7.66.0，小米应用商店）。

5、App未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或为更正、删除个人信息或注销用户账号设置不必要或不合理条件；注销用户账号的人工处理（承诺）时限超过15个工作日。涉及5款App如下：

《西西公主变装记》（版本1.0.08，应用宝）、《异乡好居》（版本7.66.0，小米应用商店）、《庆趣助手》（版本7.0.20240829，vivo应用商店）、《世德司机》（版本1.9.4，应用宝）、《禧夕谷》（版本1.1，360手机助手）。

6、App未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或未在承诺时限内受理并处理。涉及1款App如下：

《禧夕谷》（版本1.1，360手机助手）。

7、基于个人同意处理个人信息的，个人有权撤回其同意。个人信息处理者未提供便捷的撤回同意的方式。涉及2款App如下：

《世德司机》（版本1.9.4，应用宝）、《乐护》（版本1.08，应用宝）。

8、个人信息处理者处理不满十四周岁未成年人个人信息的，未制定专门的个人信息处理规则；收集未成年人信息未取得监护人单独同意。涉及1款App如下：

《庆趣助手》（版本7.0.20240829，vivo应用商店）。

国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户谨慎下载使用以上违规移动App，注意认真阅读其用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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