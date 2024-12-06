原标题：百英寸电视增长近三倍，国补期间国人都买走了谁家的电视？

百英寸电视市场正迎来“高光时刻”。奥维云网数据显示，9月25日至12月1日，国补政策上线以来，百英寸及以上大屏电视销量呈现出井喷之势，国内电视市场百英寸+尺寸段销量较同期增长296.65%，成为消费者的“新宠”。

在刚刚过去的双11购物节中，海信电视凭借出色的产品力和品牌影响力，成功拿下了京东百英寸电视销售额行业第一的成绩。

不仅如此，据奥维云网数据显示，国补以来（9月25日至12月1日），国内电视市场整体销量较同期增长28.41%，海信系电视销量占比26.93%，居行业第一。而在百英寸+尺寸段，海信系电视销量占比高达37.61%，同样位居行业首位。

百英寸电视之所以受到消费者的追捧，归根在于其提供的沉浸式观看体验。超大屏幕带来的视觉冲击力，让家庭娱乐变得更加有趣。然而，超大尺寸也带来了前所未有的挑战，如何做好百英寸画质，做好体验，成为摆在电视厂商面前的一道难题。

在百英寸大屏硬件的基础上，海信提供了最全面、最强大的百英寸解决方案。其拥有ULED超画质技术平台以及LPU激光显示技术平台，这些技术平台的运用，使得海信电视在画质和性能上实现了质的飞跃。从ULED超画质电视再到激光电视，每一款海信电视都是精心打造的行业百英寸样板。

以海信今年新发布的电视100E8N Ultra为例，其在芯片、控光和屏幕三个方面均实现了突破。芯片方面，100E8N Ultra搭载了海信自主研发的专属信芯AI画质芯片Pro。这款芯片基于AI对象智能感知、AI动态超解析等技术，大幅提升了电视画面的表现，带来色彩、对比度、清晰度与流畅度质的升级。控光方面，100E8N Ultra采用了6480分区超画质Mini LED，带来了更高的控光精准度，这使得电视的画面更加鲜活细腻。在屏幕方面，100E8N Ultra搭载了黑曜屏，这款屏幕不仅拥有超广视角，还具备1.8%的超低反射率，可以自适应用户环境，带来始终如一的沉浸观感。

而在全民追大电视的热潮中，激光电视这个大屏新物种可谓扮演了一个相当有“分量”的角色，激光电视具备电影院同源技术、便携入户及健康护眼等传统电视不具备的独特优势，国补期间，海信百英寸激光电视销量同比增长30%以上，成为越来越多品质家庭大屏观影首选产品。

除此之外，海信电视围绕“视听越来越真实”“交互越来越简单”“运行越来越流畅”“服务越来越多样”四个维度，首创了“一键式AI”功能。这一功能的推出，让用户可以更便捷地享受AI给生活带来的便利。无论是娱乐、健身、美食还是教育，海信电视都能满足用户的需求。在星海AI大模型的加持下，海信电视的核心价值得到了大幅提升。今年9月，海信星海大模型成为C-Eval评测总榜单中排名第一的最强大模型。

(责编：董童、李源)

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