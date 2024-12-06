原标题：江波龙全栈定制方案亮相2024数字科技生态大会，PTM赋能电信云服务

12月3日，2024中国电信数字科技生态大会在广州开幕，江波龙首次亮相，全面展示其全栈定制能力，以及基于PTM商业模式的电信产业相关存储产品和行业典型案例。

本届大会以“AI赋能、共筑数字新生态”为主题，江波龙作为中国电信的重要合作伙伴，积极与中国电信及其产业链相关企业建立紧密合作关系。

在大会上，江波龙展示了其如何通过PTM全栈定制能力，为通信行业提供专业化、差异化的存储解决方案，满足运营商在建设算力网络基础设施和提供算网融合服务方面的需求，助力客户提升市场应变能力和业务连续性。

企业级存储产品已广泛应用于多领域

江波龙的企业级存储产品在近两年内取得了关键性突破，并已广泛应用于通信运营商、金融、互联网等多个行业领域。值得一提的是，公司企业级UNCIA 3836 SATA SSD和DDR4 RDIMM在2024年首次跻身中国电信合格供应商清单（AVL），并一次性成功通过了中国电信的严格测试。

江波龙在与中国电信的多轮业务交流中，深刻理解合作伙伴的核心需求，并在现有产品线中提供了能够满足标准化需求的eSSD和RDIMM企业级存储组合。

为了进一步满足合作伙伴的差异化需求，江波龙依托PTM全栈定制服务，提供超越“标准菜单”的定制化解决方案。通过整合公司的研发、制造能力和产业链资源，江波龙为中国电信提供了从NAND Flash、DRAM、主控芯片、固件到硬件／元器件的全方位定制化组合，以满足客户在供应链方面的战略要求。

在测试制造方面，江波龙不仅通过自动化测试脚本库提高了测试效率，降低客户开发部署成本，还在中山的自有存储产业园搭建了高精度SMT企业级专用产线，确保了eSSD和RDIMM产能的稳定性。

江波龙还展示了其全面而强大的企业级存储产品矩阵，包括企业级ORCA 4836 PCIe SSD、DDR5 RDIMM、CXL2．0内存拓展模块等服务器存储产品。产品大容量和高性能的特性，覆盖了从高速数据传输到高效能存储的广泛需求，助力服务器实现成本效益和性能稳定的双重目标。

为手机终端提供具有成本优势的存储解决方案

除了服务器存储，本次大会手机终端的产品和技术创新也备受关注，江波龙也带来了手机存储的产品和PTM全栈定制案例。江波龙今年率先将先进的3D QLC技术应用于eMMC产品，推出满足终端应用“降本扩容”需求QLC eMMC，产品基于自研主控WM6000，采用独特的QLC算法和自研软件架构进行开发，为手机终端提供了具有成本优势的存储解决方案。

江波龙WM6000自研主控采用28nm制程技术，基于世界一流Fab厂的先进工艺，搭载自研的LDPC纠错算法，确保了数据的高可靠性和稳定性。通过主控技术的应用，使得QLC eMMC在保持成本效益的同时，也能提供卓越的性能。

在固件方面，江波龙的自研固件实现了uW级别的待机功耗，极大地帮助客户提升设备的续航能力。此外，针对特殊场景的需求，江波龙能够调整逻辑分区，更好地进行文件系统保护，并通过实现Host数据分类写入，保障分区数据的安全。

在PTM商业模式下，江波龙还与SoC企业、终端客户深度合作，建立了联合实验室，进行联合创新、测试，不仅加强产品测试的深度和广度，还能够对QLC等新技术启动早期预研，为客户提供更加精准和高效的存储解决方案。

根据CFM闪存市场分析报告，2023年江波龙在全球eMMC和UFS市场占有率中排名第四（国内排名第一），LPDDR市场占有率同样排名全球第四（国内排名第一）。公司在手机存储市场取得了一定的市场认可，并为手机存储PTM模式合作提供了信任基础。

本次大会上，可以看到AI大模型与云服务的深度融合正在帮助企业加速数据向云端迁移，不仅开启了超大规模数据中心AI基础设施的扩建热潮，而且随着服务器存储需求的增加，也带来了企业在数据管理和模型部署方面的成本考量。这一背景为灵活、高效且更具成本优势的存储产品Foundry模式创造了更多的合作机会。未来，江波龙将与中国电信继续携手，以客户需求为核心，通过提供高价值服务，全面支持中国电信通信业务的发展，助力合作伙伴实现业务目标。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经