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小心！“免费领”背后暗藏诈骗陷阱

2024年12月06日17:07 | 来源：人民网
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人民网北京12月6日电 “不花一分钱，扫个码就能轻松领取小礼品。”对于形形色色、从天而降的“大馅饼”，您心动过吗？小心，这里可能有“诈”！

据网友反映，近期有不法分子假冒知名企业或知名机构，以免费赠送福利或是参与抽奖活动为由，吸引部分网民通过二维码下载来源不明的App；随后，不法分子会以“充值提现”“投资分红”等借口诱骗网民参与；网民如按要求充值，前几笔小额投入可能会提现成功。待加大资金投入，就会被告知“因操作错误或账户错误，账户被冻结”等原因，并被要求“缴纳解冻金、保证金”才能“提现”。

公开信息显示，早在2020年前后，就有类似骗局出现。广东省公安厅公众号“广东发布”曾公布案例：2021年8月14日，乐昌市的陈女士为“扫码领名牌风扇”信息所骗，最终损失11万余元；2021年10月6日，江门市的张先生为“免费”领取扫地机器人，被人骗走13.5万元。

近年来，“免费领”骗局衍生出更多新花样。人民网财经梳理公开报道发现，不法分子行骗手段类似，但引流道具五花八门：家电、食品、日用品、玩具、学习资料、刮奖卡片等都曾被当作诈骗诱饵，甚至还有“免费送游戏装备”“免费送游戏皮肤”等针对年轻群体的诈骗设计。

有企业近日发布公告：“请大家看到这样的‘广告’，不要相信！不参与、不转发、不扫码、不录信息！”

警方提醒——

保护个人信息：不轻易透露个人信息，包括身份证号、银行账户、密码等。谨慎对待要求提供个人信息的请求，确保来源可靠；

警惕钓鱼网站：不点击来历不明的链接，不轻易扫码下载不明App。为了规避监测，诈骗分子往往要求先下载一个其指定的小众、不知名的浏览器，再登录到其推荐的网站，下载指定的App。如果遇到具备这种特征的情况时一定要提高警惕；

注意安全支付：不要被免费赠送礼品或高回报投资所迷惑，不轻易充值或提前支付各种预付款项，更不能抱侥幸心理相信骗子的退款承诺，以免遭遇连环骗局；

核实信息真实性。为防止上当受骗，要注意核实相关活动的真实性，直接通过官方渠道（如官方网站或客户服务热线）联系公司进行验证。

如果被骗，应及时拨打110报警，同时注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据。（陈键、唐佳）

(责编：郭思邈、高雷)
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