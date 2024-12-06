人民网记者 胡雪蓉

人民网2024乡村振兴大会日前在北京举行。在推介交流环节，地方政府代表、专家学者，以及从事乡村振兴事业的企业代表等齐聚一堂畅所欲言，助力各地各单位找到“翻开”乡村振兴工作新篇章的“切口”。

人民优选地方好物（好景）推介会暨工作经验交流会现场。 李凌宇摄

坚定方向促振兴 数字赋能产业兴旺

为助推乡村全面振兴，河北省迁安市创新推广村党组织+企业+合作社+农户“四位一体”“三联三带”模式，在全省设立首支“扶持乡村振兴产业促进共同富裕”公益金，并搭建了数字乡村大数据平台，助力构建和美乡村。据河北省迁安市数据科技和工业信息化局局长许敏介绍，迁安建立了数字迁安智慧城市，打造数字乡村板块，用数字化赋能产业的兴旺：在全市打造农产品电商平台，带动全市的农产品销售；在新业态领域打造线上认养农业平台，实现了农户农产品及闲置农宅均可在线上进行认养。用数字化赋能生态宜居，对全市505个行政村村庄绿化率、道路硬化率、路灯亮化率等“一屏显示”，绿、美、硬、亮、净“五化”工程进度、剩余任务“一屏掌握”。用数字化赋能乡村治理，设计“随手拍”模块，群众发现乱堆乱放、乱扔乱倒等现象后，可随时通过手机拍照上传，开发网格化管理模块，对农村社区网格员实行全域闭环管理。

近年来，吉林省青年电子商务协会开展数十场助力乡村振兴展示展销会，百余场助农直播带货活动。吉林省青年电子商务协会秘书长高洁介绍说，通过经贸合作、线上直播、线下销售等方式，共同为吉林省集中销售农特产品1300余款，并建立吉林省青年电商直播虚拟中心，优选了来自全省的700余款产品进入此选品中心，推动签订合作项目17个，并开展乡村振兴千人培训计划、人才训练营、短视频大赛、主播大赛等系列活动，共培育青年人才4.5万人次。

河南省汝阳县副县长胡晨介绍，汝阳县是一个典型的山区县，常住人口约44万。该县在乡村运营中探索出了一条特色发展之路，即引进数字化的手段，按照选试点的形式，依据乡村各自的特点布局多元化业态。在加强保障方面，成立两山公司，引进和培育了一批专业化的乡村运营合伙人。目前汝阳县15个试点村引进了229个项目，近一年收益就达到680万元，其中村集体的收入超过270万元，为乡村振兴注入强劲动力。

会上，有专家表示：乡村振兴要立足国情、农情，要顺应农民新的期盼。要通过乡村振兴手段，真正守好三农这个国家发展的战略后院，只要立足国情、农情，发展三农、发展乡村振兴，推进中国式现代化就有底气。把国家的发展、企业的发展和政府的工作、农民的利益紧紧地连接在一起，农民想什么、盼什么，干部、企业只有和他们站在一起，和他们心连着心，乡村振兴才有真正的未来。

交流会现场。 张慧丹摄

绿色发展促转型 生态与经济并行

积极探索绿色发展路径，推动生态文明建设，对于乡村振兴具有重要意义。近年来，辽宁省彰武县坚持生态立县、工业强县、乡村振兴的发展思路，通过科学治沙，筑牢了绿色屏障，农业、文旅等产业绽放出了前所未有的活力与魅力。辽宁省彰武县商务局局长谢菲菲说，经过70年的防沙治沙，为彰武县高质量发展提供了新的转机。“彰武的发展实践，在乡村振兴领域就是走好绿色发展之路，守牢粮食安全底线，以现代农业提质升级和三次产业深度融合，实现农业发展、农民增收、农村和美”。

为了让乡村振兴既有智慧，又有质量，一些企业利用自身的技术优势在原生态土壤修护和产品研发方面下足了功夫，为乡村振兴工作提供了新思路，金友立生态农业（上海）股份有限公司就是其中一家。金友立生态农业（上海）股份有限公司董事长金晟介绍称，该公司与多家专业机构搭建了“亲土在线”平台，通过土壤检测、分析及评估手段，筛选本地区原土原菌并实施现场培养，对土壤进行有针对性的修复、改良并且提供可持续维护服务。

中国宏观经济研究院研究员崔成介绍了关于建立生态产品价值实现机制。他表示生态产品价值实现对推动乡村振兴意义重大，主要有如下四个方向：第一个是生态环境价值如何融资变现，包括确权、核算、抵押、托管等；第二个是基于土地，包括森林资源产出更优质的农产品，以及相关资源开发，特别是“双碳”领域的抽水蓄能电站，集中式与分布式光伏、风电可再生能源资源的开发利用；第三个是利用当地资源条件，大力发展文旅和康养等产业；第四个是发展数字经济、生物医药、电子元器件等生态敏感型高技术产业，特别是要通过产业政策推动相关企业向这些地区布局。在第四次全球科技革命和人类社会即将步入智能社会的大背景下，如何实现第一产业与二、三产业的深度融合及数字化、智能化转型，真正做到1×2×3，才是实现乡村振兴的关键之所在。

与会嘉宾学习各地方乡村振兴工作经验。 冯斯正摄

打造特色产业体系 夯实乡村振兴之基

实现乡村振兴，根本动力源自产业的兴旺发达。多年来，辽宁省凌源市以城乡统筹融合发展为引领，以产业兴旺为基础，加快构建具有地方特色的产业体系，积极推动新时代以城带乡、城乡联动的县域乡村振兴的新实践。辽宁省凌源市委副书记张鑫说：“目前凌源设施农业面积达到25.3万亩，高标准日光温室、冷棚10万栋，农事企业180家，农民专业合作社315个，家庭农场71个，因地制宜组建产业联合党委6个，年产反季黄瓜、椒类等各类优质蔬菜98万吨，产值实现31.7亿元。2023年农民人均收入1.9万元，以产业兴旺带动了人民生活富足。”

内蒙古自治区敖汉旗为推动产业发展，生动落实了送服务、送技术、送信息、送政策“四送”活动，打出了助力乡村振兴的“组合拳”。内蒙古自治区敖汉旗农牧局党组书记、局长张洪峰介绍道，敖汉旗是世界小米之乡。目前谷子种植面积稳定在100万亩以上，占全国7%，年产优质小米6亿斤。十多年来，敖汉小米托起了脱贫致富的希望，以龙头企业+合作社+农户+基地的产业模式，引领全旗6.6万户农民发展小米产业，带动了7913户贫困户脱贫致富，人均增收1240元。

河北省滦平县近些年全面推进乡村振兴，通过数字赋能乡村振兴，共绘出了智慧乡村新画卷。截至目前，全县农村居民可支配收入14472元，先后荣获畜禽养殖和蔬菜种植大县和全国农产品加工创业基地、首都菜篮子供应体系示范县、全国休闲农业和乡村旅游示范县等荣誉称号。河北省滦平县委网信办主任邓秀军表示，在乡村振兴的过程当中，滦平注重生态、文化、人才、产业振兴。其中在产业振兴方面，该县走出规模化、集约化的路子，大力发展园区的现代农业产业园区；用产业化工业化的方法，积极打造闭合类的产业链；做品牌化、集群化的文章，不断拓宽京津冀的消费市场。

(责编：郭思邈、高雷)

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