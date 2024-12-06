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中文域名国家标准实施：赋能数字经济时代知识产权保护

人民网记者 黄盛
2024年12月06日19:09 | 来源：人民网
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《中文域名总体技术要求》（GB/T 44266—2024）等四项中文域名国家标准自今年12月1日起正式实施，进一步明确了中文域名编码、解析、注册、字表等方面的技术要求。业内人士认为，中文域名国家标准的制定与推出，表明我国在中文域名建设领域进入规范化、标准化的阶段，也是中文域名推广应用的重要支撑，有利于推动产业数字化升级、发挥中文域名知识产权在数字经济时代的价值。

据了解，2000年，中国互联网络信息中心CNNIC参与互联网技术标准组织IETF，制定了我国第一个中文域名国际技术标准《中日韩多语种域名注册标准》，编号为RFC3743，主要解决中文域名异体字等问题。之后，《中文域名注册和管理标准》（编号为RFC4713）、《SMTP扩展支持国际化邮件地址》（编号为RFC5336）等一系列技术标准相继发布。2021年4月30日，国家标准化管理委员会发布2021年第一批588项推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划，批准中文域名总体技术要求国家标准立项。2024年8月开始，中文域名国家标准陆续发布，并于2024年12月1日正式实施。

从2017年至2024年，在连续举办7届的中文域名创新应用论坛上，工业和信息化部相关人士曾表示，扎实推动包括中文域名在内的互联网资源不断发展，鼓励和支持中文域名系统、技术研究和应用推广。

互联网域名系统国家工程研究中心主任毛伟表示，中文域名能够体现高度的文化自信，有利于在互联网传播中华文化，有利于让新一代网民加深语言认同、身份认同和文化认同。

也有专家认为，随着近几年数字经济的迅速发展，中文域名的注册与保护已成为企业强化知识产权保护的有力工具。当下已有不少企业启动商标名的中文域名注册保护，如工商银行.网址、中国商飞.网址、鄂尔多斯.网址等。截止目前，“.网址”已经成为全球注册量第一的国际通用顶级中文域名。

也有业内人士认为，中文.网址是数字经济时代的知识产权基础设施。随着《中文域名总体技术要求》等国家标准的实施，将推动中文域名在数字经济、文化传播、知识产权保护和社会服务中的广泛应用，为全球互联网生态增添更多中国智慧。

(责编：郭思邈、高雷)
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