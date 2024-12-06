好品中国丨一根甘蔗，撬起万家“甜蜜”
若问全国哪里“最甜”
答案一定绕不开广西
不仅水果产量连年第一
还占了糖业的
大半壁江山
全国每三勺糖
就有两勺来自广西
“南甘北甜”
食糖与粮、棉、油
同属国家战略物资
主要原料有甜菜和甘蔗
地域分布呈现
“南甘北甜”的格局
2023年
全国甜菜产量916.0万吨
其中新疆、内蒙古两区
合计产量占87.8%
分别为499.9万吨、304.8万吨
全国甘蔗产量10456.6万吨
广西、云南、广东三省份
合计产量占96.4%
分别为7223.2万吨
1586.9万吨、1271.1万吨
广西地处低纬度
北回归线横贯中部
南临热带海洋
北接南岭山地
西延云贵高原
属亚热带季风气候区
气候温暖、热量丰富
雨量充沛、雨热同季
耕作土壤主要是
红壤土、赤红壤土、砖红壤土
发展甘蔗生产自然条件优越
作为全国最大的
糖料种植基地
食糖主产区
广西甘蔗种植面积
占农作物总播种面积的
1/7左右
2023年
人均甘蔗产量
高达1436.9公斤
远超706.8公斤的
人均水果产量
2023/2024年制糖期
全国生产食糖996.3万吨
其中广西618万吨
人均122.9公斤
吴特寺 摄
“中国糖都”
广西各市都有甘蔗种植
崇左、来宾、南宁、柳州
为前四大产区
有“中国糖都”之称的崇左
位于广西西南部
北回归线以南
与越南接壤
常因德天跨国瀑布
而为人们所知
虽是广西最年轻的设区市
2003年8月才挂牌成立
却是全国糖业生产第一大市
2023年
全市甘蔗种植面积
27.4万公顷（411万亩）
占农作物总播种面积的52.1%
甘蔗产量2564.2万吨
占全区的35.5%
人均甘蔗产量超1万公斤
2023/2024年制糖期
原料蔗入榨量1725.1万吨
全市蔗农售蔗直接收入
约100亿元
糖业可持续发展
糖料蔗良种
繁育推广是关键
我国糖料蔗品种
主要有台糖系列、粤糖系列
桂糖系列、云蔗系列等
崇左市农业科学研究所
以桂糖17号为母本
粤糖00319为父本
杂交选育出的糖料蔗新品种
“壮糖6号”
具有早熟、高产、高糖
抗病性强、抗倒伏等特性
适宜全程机械化种植
全市已累计推广5.68万亩
目前
崇左已建成
糖料蔗良种繁育基地25个
在建糖料蔗良种繁育基地9个
良种覆盖率达99%以上
吴特寺 摄
甜蜜边城
11月下旬
榨季开始
喀斯特峰群间
成片的甘蔗林
如同绿色的海洋
甜蜜翻涌成浪
比甘蔗林更整齐的
是运送甘蔗的货车
修理成段的甘蔗茎秆
送到糖厂后
通过破碎、压榨
沉淀、蒸发等工序
制成各种形态
和用途的成品糖
成品糖因原料、加工工艺不同
有普通白砂糖、红糖等
普通白砂糖
指以甘蔗、甜菜为原料
经提取糖汁
糖汁清净处理、煮炼结晶
离心分蜜、干燥筛选等工序
加工制成的成品蔗糖结晶
红糖指带蜜的甘蔗成品糖
甘蔗经榨汁和简易石灰法
澄清处理后
经浓缩煮炼制成的带蜜糖
我国食糖产品中
白砂糖占80%以上
甘蔗除了制糖
蔗渣、糖蜜、滤泥、蔗叶等
4大副产品还可以
综合开发循环利用
目前
崇左初步形成了
甘蔗、制糖、酵母
酵母抽提物、休闲糖果
饮料、啤酒、生物质发电
纸浆、生物肥、饲料等
多条闭合循环经济产业链
不管是否到过崇左
这座美丽边城
或许早已输送我们
无数甜蜜时刻
全国特产“大摸底”
你还有哪些地域好物推荐？
人民网《好品中国》栏目
与你一起
发现更多“中国好品”！
来源｜人民网
总策划｜张玉珂
监制｜李娜 叶斌 刘云 黄昱梅
策划｜翟巧红 赵雯
文案｜朱晓玲 覃心 廖剑容（实习）
字体｜万祥生
设计｜赵雯
支持｜中国糖业协会 崇左市委宣传部 崇左市融媒体中心 江州区融媒体中心 扶绥县融媒体中心
数据｜《中国统计年鉴2024》 《广西统计年鉴2023》《崇左市2023年国民经济和社会发展统计公报》
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中文域名国家标准实施：赋能数字经济时代知识产权保护
- 《中文域名总体技术要求》（GB/T 44266—2024）等四项中文域名国家标准自今年12月1日起正式实施，进一步明确了中文域名编码、解析、注册、字表等方面的技术要求。业内人士认为，中文域名国家标准的制定与推出，表明我国在中文域名建设领域进入规范化、标准化的阶段，也是中文域名推广应用的重要支撑，有利于推动产业数字化升级、发挥中文域名知识产权在数字经济时代的价值。…
- 评论
- 关注