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好品中国丨一根甘蔗，撬起万家“甜蜜”

2024年12月06日19:35 | 来源：人民网
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若问全国哪里“最甜”

答案一定绕不开广西

不仅水果产量连年第一

还占了糖业的

大半壁江山

全国每三勺糖

就有两勺来自广西

“南甘北甜”

食糖与粮、棉、油

同属国家战略物资

主要原料有甜菜和甘蔗

地域分布呈现

“南甘北甜”的格局

2023年

全国甜菜产量916.0万吨

其中新疆、内蒙古两区

合计产量占87.8%

分别为499.9万吨、304.8万吨

全国甘蔗产量10456.6万吨

广西、云南、广东三省份

合计产量占96.4%

分别为7223.2万吨

1586.9万吨、1271.1万吨

广西地处低纬度

北回归线横贯中部

南临热带海洋

北接南岭山地

西延云贵高原

属亚热带季风气候区

气候温暖、热量丰富

雨量充沛、雨热同季

耕作土壤主要是

红壤土、赤红壤土、砖红壤土

发展甘蔗生产自然条件优越

作为全国最大的

糖料种植基地

食糖主产区

广西甘蔗种植面积

占农作物总播种面积的

1/7左右

2023年

人均甘蔗产量

高达1436.9公斤

远超706.8公斤的

人均水果产量

2023/2024年制糖期

全国生产食糖996.3万吨

其中广西618万吨

人均122.9公斤

吴特寺 摄

吴特寺 摄

“中国糖都”

广西各市都有甘蔗种植

崇左、来宾、南宁、柳州

为前四大产区

有“中国糖都”之称的崇左

位于广西西南部

北回归线以南

与越南接壤

常因德天跨国瀑布

而为人们所知

虽是广西最年轻的设区市

2003年8月才挂牌成立

却是全国糖业生产第一大市

2023年

全市甘蔗种植面积

27.4万公顷（411万亩）

占农作物总播种面积的52.1%

甘蔗产量2564.2万吨

占全区的35.5%

人均甘蔗产量超1万公斤

2023/2024年制糖期

原料蔗入榨量1725.1万吨

全市蔗农售蔗直接收入

约100亿元

糖业可持续发展

糖料蔗良种

繁育推广是关键

我国糖料蔗品种

主要有台糖系列、粤糖系列

桂糖系列、云蔗系列等

崇左市农业科学研究所

以桂糖17号为母本

粤糖00319为父本

杂交选育出的糖料蔗新品种

“壮糖6号”

具有早熟、高产、高糖

抗病性强、抗倒伏等特性

适宜全程机械化种植

全市已累计推广5.68万亩

目前

崇左已建成

糖料蔗良种繁育基地25个

在建糖料蔗良种繁育基地9个

良种覆盖率达99%以上

吴特寺 摄

吴特寺 摄

甜蜜边城

11月下旬

榨季开始

喀斯特峰群间

成片的甘蔗林

如同绿色的海洋

甜蜜翻涌成浪

比甘蔗林更整齐的

是运送甘蔗的货车

修理成段的甘蔗茎秆

送到糖厂后

通过破碎、压榨

沉淀、蒸发等工序

制成各种形态

和用途的成品糖

成品糖因原料、加工工艺不同

有普通白砂糖、红糖等

普通白砂糖

指以甘蔗、甜菜为原料

经提取糖汁

糖汁清净处理、煮炼结晶

离心分蜜、干燥筛选等工序

加工制成的成品蔗糖结晶

红糖指带蜜的甘蔗成品糖

甘蔗经榨汁和简易石灰法

澄清处理后

经浓缩煮炼制成的带蜜糖

我国食糖产品中

白砂糖占80%以上

甘蔗除了制糖

蔗渣、糖蜜、滤泥、蔗叶等

4大副产品还可以

综合开发循环利用

目前

崇左初步形成了

甘蔗、制糖、酵母

酵母抽提物、休闲糖果

饮料、啤酒、生物质发电

纸浆、生物肥、饲料等

多条闭合循环经济产业链

不管是否到过崇左

这座美丽边城

或许早已输送我们

无数甜蜜时刻

全国特产“大摸底”

你还有哪些地域好物推荐？

人民网《好品中国》栏目

与你一起

发现更多“中国好品”！

来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 叶斌 刘云 黄昱梅

策划｜翟巧红 赵雯

文案｜朱晓玲 覃心 廖剑容（实习）

字体｜万祥生

设计｜赵雯

支持｜中国糖业协会 崇左市委宣传部 崇左市融媒体中心 江州区融媒体中心 扶绥县融媒体中心

数据｜《中国统计年鉴2024》 《广西统计年鉴2023》《崇左市2023年国民经济和社会发展统计公报》

(责编：郭思邈、高雷)
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