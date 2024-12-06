人民网北京12月6日电 （记者杜燕飞）“我们要积极拥抱新技术，加快数字化转型。”“加强安全管理，保障大模型有序发展。”日前，第二届大模型金融应用创新与实践大赛在京启动，旨在分享金融业大模型应用的前沿实践，探索金融应用场景，评价金融应用效果。

参会嘉宾表示，希望通过活动的举办，为行业提供展示和竞技的舞台，通过交流形成发展的共识、以他山之石拓思路，筛选出具有影响和推广潜力的优秀方案。同时，加快构建促进金融科技核心技术成果转化的平台，激发大模型在金融领域的应用场景创新和生态构建。

“我们将为参赛者提供必要的算力、模型及数据支持，以实战演练的方式提升大模型的应用效能，形成可工程化实施的解决方案。”奇富科技CEO吴海生表示，“近年来我们积累了数据安全实战的经验和技术能力，采取数据加密、脱敏处理、隐私计算等方式，建立了数据管控体系，重视数据全生命周期管理，保障用户的数据安全及财产安全。在今年中国互联网金融协会发布的《金融数据安全治理实施指南》标准中，我们担任了主起草单位的工作。希望通过不断探索，推动大模型在金融应用领域的安全发展。”

第二届大赛由北京金融信息化研究所联合北京市西城区总工会、青岛市金家岭金融区管委会、北京金融科技产业联盟等机构共同举办，奇富科技等承办。

据介绍，在2024年初举办的首届大赛中，共收到来自工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、蚂蚁科技、百度网讯、腾讯云等39家机构68份应用实践报告。经公开征集、初赛筛选、专家终审等环节，最终评选出10篇十佳卓越案例，11篇十佳优秀案例和4篇创新实践案例。

(责编：郭思邈、高雷)

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