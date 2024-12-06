人民网记者 王仁宏

12月3日，由深圳市前海管理局与人民网共同主办的“‘一带一路’新闻合作联盟创新发展前海行”采风活动在深圳前海正式启动。活动邀请中外媒体相聚深圳前海，共同感受前海模式的改革与创新、速度与活力。

十几年间，前海人以敢为天下先的精神，大胆试、大胆闯、自主改，从零起步，走出了一条富有前海特色的高质量发展路径。从一片滩涂到高楼林立，从一张白纸到现代蓝图，如今在这片热土上处处可见开放包容、互利共赢的生动景象。

“‘一带一路’新闻合作联盟创新发展前海行”采风活动启动仪式现场。人民网记者 任峰涛摄

深圳市前海管理局相关负责人在启动仪式上表示，经过十余年发展，前海已经成为我国新时代发展最快、对外开放水平最高的区域之一。今年前三季度，前海GDP同比增长8.2%，进出口总额增长50.1%，继续保持生机勃勃的发展态势。前海将不断创新对话机制，持续以国际通行的语言讲好前海故事，积极为“一带一路”倡议贡献前海的力量。

朋友相交、贵在相知。近年来，不少外国友人不远万里来到中国，开启一段段珍贵友谊。启动仪式上，来自西班牙的湖长明向国内外媒体分享了他亲历的“丝路”历程。

人民网外专湖长明 人民网记者 任峰涛摄

“在一个互联互通的世界里面，一个地区的进步可以产生涟漪的效应，为所有人创造机会。”湖长明表示，作为一名在中国媒体工作的外籍专家，近年来，他曾到访印度尼西亚、泰国、缅甸等国，亲眼目睹了“一带一路”倡议对当地生活生产带来的积极助益。在一次到访缅甸孤儿院的经历中，他得知那里的中国企业不仅帮助当地重建、维护城市基础设施，还在改善教育、医疗保健等方面提供积极助力，为当地儿童成长和居民生活提供更为健康、安全的环境。

“这些经验也让我更加坚信‘一带一路’倡议不仅是一个经济倡议，而是一个共享繁荣的平台。作为外专，我们不仅要及时、全面、准确提供报道信息，也有责任为消弭文化差异、联通世界交流、促进社会发展发挥积极作用。”

启动仪式上，“前海·出海e站通”平台与人民网举行了合作签约仪式。未来双方将在助力企业出海服务方面达成多项合作。

与会嘉宾在现场聆听中外媒体朋友分享。人民网记者 任峰涛摄

与会嘉宾在现场聆听中外媒体朋友分享。人民网记者 任峰涛摄

12月3日-4日，由中外媒体记者组成的采访团先后走进国际人才港“前海·出海e站通”、前海国际人才港社康服务站、小黄鸭德盈控股有限公司、影石科技、深圳好家庭、深圳华侨城等，全方位、零距离观察深圳前海的创新实践，以更多视角向世界展示真实、立体、全面的中国，讲述更多可视、可亲、可感的中国故事。

采风团体验室外数字化健身器材。人民网记者 任峰涛摄

在好家庭集团的室外智能健身房，外媒记者饶有兴趣地体验起融合人工智能、物联网、云计算、大数据等技术的现代化健身设施。来自半岛电视台的记者阿玛尔告诉记者：“太智能了，这个室外健身房让我感受到了‘健身’与‘科技’的深度融合。”

2019年，为助力推进全民健康，开创“主动健康”模式，好家庭将体质检测与运动训练相结合，融合推出“室外智能健身房”，创新式提出主动健康空间与运动方案。

除了聚焦全民健身，好家庭集团还致力于服务竞技体育。据好家庭董事长张佳华介绍，体思TopSupport已在北京、深圳、广州等全国五大城市建立了八个运动表现与康复中心。自2016年起，体思TopSupport连续成为里约奥运会、东京奥运会和北京冬奥会等国际顶级赛事中国国家代表队的运动功能训练与康复服务提供商，深度参与了备战工作和数据库的建设与维护。

在华侨城的国家湿地公园，采访团被鱼跃鸟欢的和谐场景深深吸引。

地处都市中心的广东深圳华侨城国家湿地公园，占地面积约68.5万平方米，拥有逾4万平方米红树林，是全国面积最小的国家湿地公园，也是深圳市首个国家湿地公园，是国际候鸟重要的中转站、栖息地。在保护湿地的原则之上，华侨城湿地免费对公众开放，提供公益性自然体验空间。

采访团成员体验中国民俗文化。 人民网记者 任峰涛摄

除此之外，在锦绣中华园区，外国媒体被多彩的中国文化深深震撼。园区82处微缩景观让他们“一步迈进历史，一日游遍中国”。“这里不仅是中国文化的展示窗口，更是中外文化交流的桥梁。”华侨城工作人员介绍说，近年来集团不断以文化为核心，以旅游为载体，以创新为动力，用文旅融合发展模式，向世界展示中国多元文化和绿色发展理念。

(责编：王仁宏、高雷)

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