广州海关：

我们是一家集装箱生产制造企业，主要生产干货集装箱、散货集装箱、冷藏集装箱等。受海运费用上涨和货主发货需求等因素影响，新造集装箱的国际市场需求急剧上升。我们想抢抓机遇，扩大新造集装箱出口。我们过去主要专注国内市场，对出口要求不太了解，请问出口新造集装箱需要办理哪些手续？

佛山某装备制造公司 吴先生





吴先生：

关于新造集装箱出口，您应做到规范申报，并关注进口国家对新造集装箱提出的技术准入要求。下面，我们向您具体介绍集装箱出口的注意事项：

■ 出口规范申报要求

在进行新造集装箱出口时，首先要做到规范申报。出口企业可以通过国际贸易“单一窗口”向海关进行申报，在申报时，需注意按集装箱的箱型和功能性质，分别归入不同税号，适用不同的规范申报要求。

在申报时，企业需提供产品的一系列详细信息，包括商品名称、品牌（中文或外文名称）、型号、用途等。

■ 关注进口国家技术要求

随着集装箱产量的扩大，各国对其引发的环保问题越来越重视。例如，集装箱制造使用的传统涂料，会产生挥发性有机物，因此部分国家针对集装箱提出了环保准入要求，需使用水性环保涂料替代传统涂料。

出口企业应关注贸易国的各项产品质量法律法规和准入要求，掌握相关检测标准，对产品进行科学合理的设计。

■ 海关支持新造集装箱出口的便利措施

为助力新造集装箱出口，广州海关结合新造集装箱既是货物又是运输工具的行业特性，制定新造集装箱配货出口监管措施方案，企业将新造集装箱运抵海关指定监管场地并完成报关手续后，即可直接装运出口货物同步出口，节约了新造集装箱出境的物流成本。同时，海关设有专人专岗快速办理通关手续，合并审核新造集装箱和配货出口单证实现入场快速验放，进一步压缩通关时长，助力企业提高国际市场竞争力。

■ 其他注意事项

新造集装箱在出口过程中需要注意被损坏的风险，例如：堆放不当、操作不当、装载损坏以及自然灾害原因所引起的各类突发情况。为避免集装箱在出口运输过程中受损，应注意选择可靠的、有经验的运输企业作为“搭档”负责承运，并购买相应的运输保险，共同应对运输风险。

为实现新造集装箱顺利出口，请您提前了解有关法规和程序，及时办理清关、检疫等手续，如有疑问可以向海关咨询。

（佛山海关驻顺德办事处勒流监管科副科长 李铭）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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