设施更完善 服务更多元 发展更绿色

本报记者 韩 鑫

浙江杭州，公交系统再升级，推出首批“大站快线”，通过缩减停靠站点，整体运行速度提升近20%，预计全年将推出百条“大站快线”。

黑龙江哈尔滨，随着地铁3号线二期工程开通，哈尔滨地铁“十字+环线”网络化运营格局正式形成，将连接上百个小区、串起170条公交线路，惠及近百万市民。

公交服务提质增效，轨道交通不断延展，助力我国城市综合交通网络加快形成。数据显示，截至目前，全国城市公共汽电车线路近8万条，线路长度超过170万公里，公交专用道突破2万公里；全国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路313条，运营里程超1万公里，居世界第一。

“近年来，围绕建设人民满意交通，城市交通发展取得积极成效，公共交通在城市交通中的主体地位基本确立，人民群众城市交通出行的获得感、幸福感、安全感显著增强。”交通运输部有关负责人表示。

公交出行更加便捷。成都投入33条准点公交，将到站时间误差控制在30秒内；北京开通环京通勤定制快巴，覆盖9个进京通勤方向……目前，117个城市参与国家公交都市创建，74个城市被授予“国家公交都市建设示范城市”称号。各地统筹推进常规公交、微循环公交、定制公交等服务发展，“快干支微”公交出行服务体系加快构建。

共享出行更加规范。近年来，我国网约车运营水平稳步提高。共享单车和小微型客车租赁有序发展，全国互联网租赁自行车投放超过1250万辆，覆盖410余个城市，日均服务约2500万人次。

绿色发展步伐加快。看客运，目前，全国新能源公交车数量达55.4万辆，占比达81.2%。有97个城市达到绿色出行创建目标，绿色出行比例达到70%以上，绿色出行服务满意率超过80%，城市绿色出行环境不断优化。看货运，截至去年底，77个绿色货运配送示范工程城市累计新增新能源物流配送车约32万辆，保有量超过53万辆，城市货运服务更加绿色低碳。

适老服务水平提升。目前，各地累计打造4400余条敬老爱老城市公共汽电车线路，适老化改造近1.3万个公交站台，推广低地板及低入口城市公交车超过12万辆。各主要网约车平台在300余个城市上线“一键叫车”服务，累计为1650万老年人提供出行服务超过1.8亿单。

交通运输部有关负责人表示，下一步，将以贯彻实施《城市公共交通条例》为契机，推动城市公共交通优先发展，合理确定公共交通发展模式，同时，加快推进城市公共交通数字转型，促进公共交通服务提质增效，以高质量的城市交通体系助力城市交通出行更便捷、物流更高效。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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