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深耕煤油气 开发新能源

新疆培育壮大特色优势产业

本报记者 杨明方 蒋云龙
2024年12月07日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　新疆准噶尔盆地东缘，钻机轰鸣。“以前钻一口页岩油井要3个月左右，现在只需要1个月。目前已经完成钻井107口，新井投产105口，具备了百万吨页岩油生产能力。”中国石油新疆油田分公司吉庆油田作业区经理杜雪彪介绍。

　　页岩油比普通石油开采难度大得多，要在3000多米以下的地层精准寻找到一两米厚的油层。吉庆油田作业区攻克地层识别、钻井等一系列页岩油开发关键技术难题，大幅提升开发效果和产量。这是新疆油气产业高质量发展的一个缩影。2023年，新疆油气生产当量6606万吨，连续3年居全国第一。

　　2023年8月，习近平总书记在听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报时强调：“要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系”。

　　深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，新疆着力建设油气生产加工、煤炭清洁高效利用、新型电力系统、绿色矿业及加工等十大产业集群，培育壮大特色优势产业。

　　立足资源禀赋，延链补链强链——

　　10月8日，国家能源集团哈密能源集成创新基地项目启动建设，项目总投资1700亿元，打造“煤、油、气、化、热、电、新能源”一体化产业链。项目建成后，可增加直接就业岗位5500个，间接就业岗位近3万个。

　　淖毛湖镇是哈密市伊吾县的一个小镇，曾经人口较少，如今汇聚了大批企业，上万名技术工人在此工作定居。新疆广汇新能源有限公司总工程师崔廷政说：“公司业务从采煤拓展到炼化、二氧化碳回收利用等，6家上下游企业，十几家关联企业，建成了现代化煤炭煤化工基地，形成了集大型露天煤炭开采和煤炭深加工、大宗能源物流和配套服务于一体的千亿元级绿色循环经济产业链。”

　　立足优势深耕煤油气，在准东和哈密建设煤制油气战略基地；“追风逐日”开发新能源，前三季度新疆风力、太阳能发电量同比分别增长18.3%、74.4%。

　　科技创新引领，产业提质升级——

　　控制室内，轮斗连续采煤系统远程操控，一旁的卡车收集、转运，全程无人驾驶。伊吾疆纳新材料有限公司董事长张教说，公司成立富油煤产业研究院和科技研发中心，不断提升自动化、智能化水平，“目前，产业链延伸到金属镁制造、高浓度复合肥生产，一吨煤的价值从300元提升到3000元。”

　　围绕产业链关键技术需求，新疆支持企业牵头组建创新联合体，构建科技型企业梯度培育体系。聚焦油气勘探开发、新能源新材料开发利用等重点领域，新疆布局一批重大科技项目，加大关键技术攻关力度。2023年新疆企业研究与实验发展经费84.67亿元，高新技术企业新增529家。

　　完善政策体系，激活发展动能——

　　缺配套，哈密市政府引进相关企业；缺人才，政府协调技术学校建立联合培养机制……“新疆，我们来对了！相关部门提供服务保障，有问题就立刻着手解决。投产第二年，我们的订单量已远超设计产能。”中材科技（伊吾）风电叶片有限公司安环质量部工作人员介绍。

　　淖毛湖风区的戈壁滩上，一台巨型风电机组正在安装。“15兆瓦、风机高度约180米，相比现有风机，资源利用效率大幅提升，平均建设成本却降低了。”项目负责人罗银万说。

　　新疆出台培育发展特色优势产业集群的指导意见、产业集群行动计划、自治区负责人联系重点产业集群产业链工作机制，“一链一方案”制定具体措施，多方面重点扶持。

　　前三季度，新疆工业增加值同比增长8.5%；计划总投资亿元及以上在建项目3498个，工业投资同比增长20.3%。

　　党的二十届三中全会《决定》提出：“发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力。”聚焦十大产业集群，新疆正持续提升产业集群发展质效，加快构建具有地方特色和优势的现代化产业体系。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月07日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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