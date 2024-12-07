铜陵有色集团推动产业链与创新链紧密融合——

本报记者 徐 靖

熔铜、电解、剥离，一片片薄如蝉翼的铜箔从全自动生产线下线，铜箔厚度仅3.5微米——这是铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“铜陵有色集团”）控股子公司安徽铜冠铜箔集团股份有限公司生产的锂电铜箔产品。

“党的二十届三中全会《决定》明确要求：‘推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力。’抓住铜、延伸铜、不唯铜、超越铜，集团推动产业链与创新链紧密融合，致力开发高技术含量的高端化产品，为传统产业转型升级注入强劲动力。”铜陵有色集团党委书记、董事长龚华东表示。

2023年，铜陵有色集团生产铜精矿含铜17.52万吨、阴极铜175.66万吨、铜加工材41.41万吨，实现销售收入2486亿元、利润总额52亿元。

科技创新激发内生动力

“铜箔，是电子信息产业的基础材料之一。”安徽铜冠铜箔集团股份有限公司副经理贾金涛拿起一片样品，“此前，这种应用于5G通信领域的高频超低轮廓铜箔，生产技术被国外垄断。我们与下游企业合作，历时一年实现技术突破，解决了关键难题，为国产替代提供了有力支持。”

近年来，铜陵有色集团打造高能级创新平台，组建安徽铜冠产业技术研究院有限公司、安徽省有色金属新材料研究院有限公司等创新平台，推动新研发基地投用。如今，铜陵有色集团集先进的闪速熔炼、闪速吹炼、智能数控吹炼等各类成熟冶炼工艺技术于一体，铜冶炼综合能耗、硫捕集率等多项生产技术指标在国际领先。

“研究院最重要的一项工作，就是整合创新资源，为传统产业升级、新兴产业发展提供助力。”铜陵有色集团副总工程师左永伟说，研究院下设采矿、选矿、冶化、双碳、环保5个研究所及1个技术开发部。成立以来，获省部级以上科学技术奖31项，拥有授权专利100余件。

向绿而行实现循环发展

铜陵有色集团金冠铜业分公司的无废工厂内，不见烟囱。炼铜废渣，如何变废为宝？

近年来，公司通过技术升级改造，建设渣选二期、多金属回收等项目，废气、废渣、废水通过工厂内循环利用，将冶炼过程产生的固体废物充分利用。

漫步厂区，金冠铜业分公司总工程师张志国在一座巨大罐体前停下脚步。“这是高温吸收塔，将冶炼产生的余热转化成蒸汽，再引入发电机组发电。公司如今每年余热发电量2.3亿千瓦时，可减少二氧化碳排放量3.5万多吨。”

矿渣里也能“淘金”，金冠铜业分公司每年回收铜金属1.43万吨，相当于一座中型铜矿山的产量。除了铜，还回收铜冶炼过程伴生的有价元素12种以上，不仅有金、银，还有铼、钯等稀有金属。

今年7月，金冠铜业分公司“铜冶炼烟气污酸提铼工业化项目”投入试生产，预计可年产铼酸铵逾3吨。

瞄准未来优化产品结构

来到铜陵有色集团铜冠电工有限公司生产车间，封闭的厂房里没有一丝风。这里正在生产的材料叫作异形铜线，仅仅是通风带来的微微震动，都可能影响产品质量。

相比普通铜线，异形铜线的结构更加紧密，可让电机等下游产品体积更小、功率更大、能耗更低。近年来，新能源汽车以及光伏企业对这种新型铜线需求巨大。铜冠电工有限公司生产的异形铜线一经推出，便大受市场欢迎，今年销售额预计达2500万元。

在铜陵有色集团金新铜业分公司绿色智能铜基新材料项目现场，正在安装调试主设备，预计年底基本建成。建成后，每年可主产高端铜材50万吨，预计年销售收入超300亿元、年利税总额约27亿元。

近年来，铜陵有色集团瞄准铜基新材料、新能源材料等新兴领域，与电子信息、新能源、新能源汽车产业耦合发展，产品结构不断优化。

“锚定智能化发展方向，集团一体推进产业数字化、数字产业化，建成智慧矿山、智能工厂等93个智能化项目。”铜陵有色集团党委副书记、总经理丁士启说，目前正稳步推进金泰化工新能源电池用高纯碳酸酯、金神公司年产1万吨高强韧性抗磨新材料等项目，全力开拓高端、高附加值产品市场。

《 人民日报 》（ 2024年12月07日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经