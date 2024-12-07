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16条措施进一步优化口岸营商环境

促进企业通关便利

2024年12月07日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月6日电 （记者欧阳洁）海关总署近日推出《进一步优化口岸营商环境 促进企业通关便利十六条措施》，围绕当前外贸企业普遍关注的焦点、堵点、痛点问题，从培育外贸新动能、促进外贸优进优出、帮助企业降本提效、提升跨境贸易便利化水平4个方面提出相应的帮扶举措。

　　培育外贸新动能拓增量。扩大跨境电商零售出口、网购保税零售进口跨关区退货试点范围，全面推广跨境电商税款担保电子化。同时，推动保税维修、保税再制造、保税供油等“保税+”新业态发展，支持扩大综合保税区和自贸试验区外“两头在外”保税维修试点。

　　促进外贸优进优出稳存量。优进方面，重点是保障能矿产品和农食产品进口。持续深化能源资源商品检验模式改革，稳步扩大进口矿产品目的地检验范围；推动肉类、水产品、乳品等民生产品准入进程。优出方面，主要是进一步便利汽车出口，助推地方特色农食产品扩大出口等。在出口农食产品等领域探索开展“批次检验”试点工作，加大对外磋商和出口企业对外注册推荐力度。

　　帮助企业用好用足税收优惠措施，降低运营成本。促进高级认证企业享惠升级，强化海关AEO（经认证的经营者）企业便利措施落实。在优化海关展会监管模式、便利企业商务人员跨境往来方面也进一步加大支持力度。

　　提升跨境贸易便利化水平，优化通关作业流程，提升跨境物流效率。开展进口货物通关模式改革优化，深入推进铁路快速通关模式应用，加快推进“组合港”业务模式优化，扩大“离港确认”适用范围和应用规模，支持符合条件的口岸开展“联动接卸”；深化进出口货物“远程属地查检”和“批次检验”监管模式改革，不断扩大“远程属地查检”试点产品范围，提升查检效能。同时，加快推进智慧口岸建设，深化国际贸易“单一窗口”跨境贸易一站式综合服务平台建设。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月07日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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