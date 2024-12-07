辽宁辽阳小北河镇推动传统袜业设备更新、产业升级

本报记者 郝迎灿

外商采购团到小北河镇参观洽谈。

宋 旭摄（人民视觉）

辽宁木色袜业有限公司数字化生产车间。

辽阳县委宣传部供图

织针翻转，带动线轮飞转，每隔3分钟左右，智能织袜机就“吐”出一只棉袜。

在辽宁木色袜业有限公司数字化生产车间，一台织袜机24小时可生产棉袜260双左右。车间所在的辽宁省辽阳市辽阳县小北河镇，去年产出袜品25亿多双，创造产值35亿余元，是全国重要的棉袜生产基地。

相关企业295家，带动就业2.2万人，从业人员月平均工资5000元以上……小北河镇党委书记王树生说，袜业已成为当地的富民产业。

但之前很长一段时间里，小北河袜业都处于产业链低端，产品附加值低，利润微薄。“以前是作坊式生产，不少袜厂建在自家院里，外地客商看了直摇头。”王树生说。

如何应对？2021年，小北河引资建设轻工产业基地，迈出产业集聚第一步。王新带领他创办的公司，第一批搬迁入驻基地，“如今，一楼是展示大厅，楼上是生产车间，园区还引入纺纱、印染、包装等上下游企业，产业链越拉越长。”

借助国家推动大规模设备更新的契机，小北河加快设备升级。“智能织缝翻一体袜机可一次完成三道工序，袜品下机后能够直接定型包装。”木色袜业副总经理金绍东拿起一只棉袜轻轻拉扯，“相比普通袜机，工时更短，走线更均匀。”

小北河袜企已有智能织缝翻一体袜机1000余台。设备升级带动产品更新，不少企业建立研发设计团队，向中高端迈进。90后设计师高姗去年加盟木色袜业，“什么季节流行莫兰迪色系，什么季节流行复古色系，我们都会提前研判。”

产品出新，市场拓宽。年轻时，王新挎个旅行包跑遍大半个中国推销产品，如今两鬓斑白，又拉起行李箱到国外闯市场，“省里组织我们到国外参加展销会，一算账，除去各项费用，一双袜子的利润相当于国内市场的两倍以上。”王新索性在国外盘下一间店铺展示产品。如今，他的海外客户拓展到好几个国家。

“预计今年小北河袜企直接出口额超过5000万元，通过浙江等地外贸商间接出口额接近5亿元。”王树生说。

《 人民日报 》（ 2024年12月07日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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