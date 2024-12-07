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新规实施5日36.4万户家庭累计减免契税84亿元

2024年12月07日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月6日电 （记者王观）近期，财政部、国家税务总局、住房城乡建设部发布了《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。国家税务总局最新发布的数据显示，自政策12月1日起实施5日以来，全国共有36.4万户家庭申报享受了契税税收优惠，累计减免契税84亿元，户均减免2.3万元。其中，个人购买140平方米及以下家庭唯一住房和第二套住房优惠政策减税74.1亿元，个人购买140平方米以上家庭唯一和第二套住房优惠政策减税9.9亿元。政策实施后，个人购买住房享受1%契税最低优惠税率的家庭比例，达到全部受惠家庭的92.4%，较政策实施前提高了17.4个百分点。由于此次将北京、上海、广州、深圳4个城市购买家庭第二套住房也纳入了政策范围，4个城市符合条件的纳税人合计减税7.1亿元，有效降低了居民购房成本。

　　税收政策进一步促进了购房需求的释放，助力房地产市场止跌回稳。国家税务总局数据显示，12月1日至5日，全国房屋交易累计申报55.3万套，同比增长24.8%。其中，北京、上海、广州、深圳同比分别增长62.2%、87.2%、27.5%和66.4%。

　　国家税务总局税收科学研究所所长黄立新介绍，税收数据较快增长，除新政后纳税人集中缴税的因素外，也反映出在税收等多重利好政策的影响下，近期房地产市场热度有所回升。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月07日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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