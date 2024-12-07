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全国蔬菜在田面积同比增加100多万亩

为冬季蔬菜稳定供应打下较好基础

2024年12月07日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　进入冬季，江苏南通海安市大公镇村民在田间加紧采收大白菜、包菜等蔬菜，保障市场供应。
　　翟慧勇摄

　　本报电 （记者郁静娴）据农业农村部农情调度，截至11月19日，全国蔬菜在田面积9827万亩，同比增加100多万亩，为冬季蔬菜稳定供应打下较好基础。

　　秋冬季以来，各地蔬菜种植积极性高，面积同比增加。10月全国蔬菜播种面积4000多万亩，28种蔬菜中有20种播种面积同比增加。随着大白菜、萝卜等露地蔬菜集中上市，设施蔬菜产量逐步增加，蔬菜地头价逐步回落至常年同期水平。

　　分区域看，10月黄淮海和东北地区蔬菜产量增加较多，河南、山东、吉林、辽宁等省蔬菜产量环比均增加150万吨以上。分品种看，大白菜、萝卜、油菜、甘蓝、姜、大葱等环比均增加50万吨以上。

　　中国农业科学院农业信息研究所副研究员张晶分析，当前蔬菜生产供应基础较好，尤其是11月份中东部秋冬蔬菜主产区天气形势总体有利，后续蔬菜产地转换衔接预计相对顺畅。同时，受前期不利天气影响的西红柿、青椒、豆角、冬瓜等秋季蔬菜的生产供应能力逐步恢复，蔬菜价格有望进一步下行。随着天气转凉，部分品种蔬菜将开始转为大棚生产或暖棚生产，蔬菜生产、运输成本有所增加。总体来看，若不出现灾害性天气，预计元旦前蔬菜供应有保障，价格仍有下行空间。

　　农业农村部种植业管理司有关负责人表示，下一步将继续抓紧抓实蔬菜稳产保供，提前落实防范冬季极端天气措施，强化生产指导服务和产销衔接，确保冬季蔬菜生产稳定、供应充足。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月07日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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