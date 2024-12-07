人民网记者 郝帅

在首钢大跳台看运动员在空中“翻转腾挪”，走进冰丝带感受冰上“速度与激情”……入冬以来，随着冰雪赛事的密集举办，全国各地的“冰雪热”持续升温。

在日前召开的2024-2025赛季系列国际冰雪赛事新闻发布会上介绍，2024-2025赛季，我国将举办28项国际冰雪赛事，包括8项冰上赛事和20项雪上赛事，这一赛事数量不仅提升了中国冰雪运动的国际影响力，也激发了民众对冰雪运动的极大热情。

11月30日，在北京首钢滑雪大跳台，前来观看2024-2025赛季单板及自由式滑雪大跳台世界杯的观众络绎不绝。人民网记者 郝帅摄

冰雪运动逐渐融入百姓生活，成为人们休闲娱乐的新选择。

在内蒙古根河，当地结合鄂温克族特色，开设了驯鹿雪橇、桦皮画制作等项目，让游客在体验冰雪运动的同时，也能感受到浓郁的民族风情。

在河北崇礼，推动“体育+旅游+消费”等深度融合，各大滑雪场还推出了夜场滑雪、雪季研学等新项目，新建的“雪如意”雪场也将对游客开放。

在黑龙江哈尔滨，借着亚冬会的东风，黑龙江正在打造“跟着赛事去旅行”的特色旅游线路，还将举办一些大众感兴趣的冰雪休闲娱乐活动，激发冰雪经济活力。

如今，“带动三亿人参与冰雪运动”的目标已经实现，冰雪运动不再只是北方地区的专属，南方地区也涌现出越来越多的冰雪爱好者。

在广西、浙江等地，多地的室内滑雪场持续吸引着滑雪初学者和亲子游客。在江苏太仓的一家室内滑雪场，5条雪道上人头攒动。今年，雪场专门为零基础人群推出滑雪课程，让越来越多的人享受冰雪运动带来的快乐。

为了进一步推动冰雪经济的发展，国务院办公厅日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（以下简称《意见》），从持续推动冰雪运动发展、完善冰雪经济产业链条、培育壮大冰雪经济经营主体、促进和扩大冰雪消费等方面作出部署，提出了24条具体措施。

《意见》还明确提出：“到2027年，我国冰雪经济总规模达到1.2万亿元；到2030年，我国冰雪经济总规模达到1.5万亿元。”

与此同时，各地政府也积极响应号召，通过政策引导、资金支持等措施，挖掘本地的冰雪资源，推动冰雪产业快速发展。

吉林省计划向广大冰雪消费者发放3000万元冰雪消费券，全方位激活全省冰雪消费市场；河北省通过“政府补贴+第三方资源导入”的方式促进冰雪运动消费升级，助力冰雪产业、冰雪旅游的综合发展；黑龙江省推出冬季冰雪旅游“百日行动”实施方案，聚焦打造世界级冰雪旅游度假胜地和冰雪经济高地。

推动冰雪“冷资源”转化为“热产业”。国家发改委社会发展司相关负责人在日前召开的国新办发布会上表示：“‘十五五’时期，发改委将会同国家体育总局等部门，积极推动将发展冰雪运动和冰雪经济有关内容纳入相关规划，立足全局，进一步细化完善政策举措，推动冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，加快‘冰雪丝路’建设，加强冰雪国际交流合作，力争如期完成《意见》提出的目标和任务。”

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经