原标题：供应链金融呈现蓬勃发展态势

中国国际贸易促进委员会日前在第二届链博会上发布《全球供应链促进报告2024》。报告显示，2023年，我国供应链金融行业规模约为41.3万亿元，同比增长11.9%，近5年年均复合增长率为20.88%，呈现出蓬勃发展态势。

维护产业链供应链稳定畅通，促进链上企业协同发展，离不开高水平金融服务的助力。当前，部分链上企业存在较大资金缺口，面临融资瓶颈等难题。供应链金融以链上占主导地位的核心企业信用能力为担保，以整体供应链信用为依托，能有效解决链上企业融资难的问题。近年来，各类银行等金融机构发挥自身优势，积极响应链上企业融资需求，提供系统性金融解决方案，为供应链高效运转提供资金支持。

汽车链、家电链、食品饮料链……当这些和生活息息相关的行业与供应链结合，会为广大企业和消费者带来哪些便利？记者在第二届链博会上看到，中国银行设立涵盖十大行业子链的“中银智链”展区，吸引不少观众驻足参观。中国银行交易银行部高级产品经理王磊介绍，区别于普适性、单一化的服务，“中银智链”结合不同行业供应链上企业的特点与需求，有针对性地制定解决方案，为企业提供更加精准化的服务。

“以家电链为例，中国银行基于全产业链金融需求，以整机厂商为中心，向上游零部件厂商、下游经销商以及终端消费者提供综合金融服务支持，既助力了产业提质升级，也能让消费者购买到物美价廉的家电产品。”王磊说。

专精特新中小企业在补链、固链和强链过程中发挥着重要作用，也因其成长性，有着较为迫切的融资需求。为促进企业与资本的高效对接，本届链博会期间，国家中小企业发展基金有限公司与中国银行联合举办“一月一链”投融资路演活动。来自半导体、智能制造、边缘计算等不同行业领域的专精特新中小企业负责人向到场的投资机构介绍本公司主营业务、竞争优势与创新亮点。企业负责人纷纷表示，活动为企业搭建了展示平台，提供了便捷的融资途径。据了解，活动结束后，已有多家投资机构与企业达成初步合作意向，预计将有力推动企业在技术研发、市场拓展等方面不断进阶。

随着企业在生产经营过程中不断产生大量信息数据，金融科技在提高供应链运行效率方面发挥着愈加重要的作用。在本届链博会的供应链服务主题论坛上，多位业内人士认为，在金融科技的加持下，面向链上企业的征信方式更为多元丰富，产品更趋数字化、线上化，许多业务环节得以在线完成，审批效率大幅提升。

中国工商银行北京市分行副行长鲍晓晨说，工行与“链主”企业合作搭建供应链金融服务平台，整合全链条资金流、信用流、物流、信息流等数据，对链上企业进行快速精准分析，实现了结算、融资等需求的及时响应，并将不良率控制在较低水平。

交通银行总行公司机构业务部副总经理、北京市分行副行长张勇介绍，链上企业在年初、季末等用款高峰时期对资金到账的时效性要求较高。针对这一需求，交通银行依托科技手段，综合运用企业精准画像、智能化信息匹配、云计算等新兴技术，建立项目敏捷对接机制，现已推出近10个秒级融资产品，将平均放款时间由此前的一两天缩短至一分钟内，有效缓解了企业收款周期长、流动资金紧张的情况，保障供应链资金稳定周转。

产业链供应链融资过程中也存在较为依赖核心企业提供信用背书、确权及还款承诺的现象。张勇表示，交通银行基于数字化技术，将现行庞杂的技术条款、文书协议等内容标准化，一定程度上实现交易信息的开放共享，使得供应链金融不再过度依赖核心企业的信用，进一步拓展供应链脱核模式。

展望金融服务对产业链供应链的支持与保障方向，中国贸促会研究院院长赵萍说，要创新跨境融资产品与服务，增强金融机构对供应链核心企业和关键节点企业的产融支持力度。同时，利用区块链、物联网、大数据等新技术，提升供应链金融数字化水平。此外，还要发挥核心企业的信用传导作用，将银行信用融入上下游企业的购销行为，增强链上各经营主体的商业信用。（记者 邹童）

(责编：方经纶、申佳平)

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