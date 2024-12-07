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9块9是赔钱赚吆喝吗

陈沛绅
2024年12月07日08:57 | 来源：经济日报
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原标题：9块9是赔钱赚吆喝吗

　　在不少团购平台上搜索“体验课”，会发现除了瑜伽、舞蹈、书法等常见项目外，还有滑雪、马术、击剑这样的小众项目。一些商家推出的9.9元低价体验课吸引了大量消费者，月销售额动辄上千元。

　　消费者低成本体验课程很好理解，商家选择如此低的定价究竟是赔钱赚吆喝，还是另有玄机？

　　与正价课程相比，商家推出9.9元的低价体验课，乍看之下似乎是亏本的。从经济学角度看，背后却深藏着边际成本和边际收益的“算盘”。商家的边际成本，指的是每增加一位顾客所需付出的额外成本。对大多数线下服务类课程来说，商家已经支付了场地租赁、设备采购等固定成本。每新增一名体验课学员，商家的边际成本微乎其微。通过推出9.9元的低价体验课，吸引更多顾客参与，商家有效避免了资源空置，并且有助于分摊固定成本。

　　而边际收益则是商家推广低价体验课的驱动力。所谓边际收益，是每增加一位顾客商家获得的额外收入。推广低价体验课，商家不仅获得了课程本身的收入，还通过吸引更多潜在顾客，为后续的正价课程积累了客户基础。随着课程消费人数的增加，有助于商家更好发挥规模效应以降低成本。通过低价吸引流量，扩大了商家后续盈利的空间。

　　要把更多9.9元的体验客户转化为长期回头客，是商家的必修课。转化率的提升，往往依赖商家的精细化运营与服务。比如，有的商家会在体验课中加入简单妆造和拍摄环节，满足顾客“既想体验，又想出圈”的心理需求。有的商家则在技能学习的过程中，适时给出个性化评测和反馈，让顾客真切感受到“有被重视，收获满满”。这些投入，能够为顾客提供充足的情绪价值与获得感，从而增强顾客继续购买正价课程的意愿。

　　对消费者而言，9.9元的低价体验课无疑是一个低成本尝试新事物的机会。短短1个小时的架子鼓或爵士舞，随着鼓点伴着律动放松身心摆脱疲劳，让人感受到与平时截然不同的自由感。这份独特体验促使不少消费者在社交平台上分享打卡，也推动了社交互动。很多商家通过这种“社交裂变”提高转化率。比如鼓励顾客通过朋友圈分享体验课，或者推荐朋友参加以获得额外优惠。这种“口碑营销”不仅能吸引更多潜在客户，还能通过社交网络进一步提升曝光度。实际上，爆款体验课也是低成本的用户推荐与社交传播方式，通过“社交裂变”带来的顾客增长比传统广告更具性价比。

　　当下流行的低价体验课，不仅仅是商家“赔钱赚吆喝”的简单策略，而是一种深思熟虑的营销手段。它不仅为消费者打开了探索新兴趣和爱好的大门，也为商家提供了一个有效的客户引流和转化手段，在体验经济转型发展的今天，为商家和消费者之间搭建了一座双向奔赴的双赢桥梁。

(责编：方经纶、申佳平)
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