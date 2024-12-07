原标题：“量体裁衣”为企服务

今年以来，广西聚焦民营和小微企业，以精准金融服务降低企业融资成本，提升金融服务质效。截至2024年10月末，广西民营经济贷款余额1.17万亿元，同比增长7.65%；个体工商户贷款余额2174.15亿元，同比增长15.4%。

走进广西贺州市平桂区黄金珠宝产业园内的广西旭立达黄金珠宝有限公司，只见车间技术人员通过建模软件操作3D打印机，在黄金首饰上娴熟地“复制”出不同花样。随着年轻群体对国潮文化接受度的提升，黄金饰品消费市场日益壮大。面对强劲的市场需求，公司计划购买设备扩大生产，却缺少资金无法实现。

中国农业银行贺州分行工作人员在走访对接中了解企业的融资需求后，通过“量体裁衣”的金融服务方案向企业提供了授信支持。“利用农行贺州分行500万元‘科技贷’，公司今年新增一批数字化自动车床和3D打印机，产能从日处理黄金30公斤提升到40公斤。”旭立达黄金珠宝有限公司总经理郭光秦说。

为解决小微企业融资难题，农行广西分行持续开展小微企业客户走访对接活动，全面摸排客户融资需求，推动银行信贷资金直达小微企业。截至今年10月末，该行普惠小微企业贷款余额536.32亿元。

广西忻城县玉蚕丝绸有限公司每年都要收购大量鲜茧，流动资金却不足。在获知企业困难后，来宾市税务部门上门走访，指导企业登录“银税互动”平台，帮助企业成功在桂林银行申请到信用贷款。

“银税互动”实现了企业依法诚信纳税和激发经营主体活力“双赢”。南宁市税务部门和银行机构依托“云端”平台带来的税企沟通长效机制，为“银税互动”搭建个性化的数字化对接平台，精准服务有金融信贷需求的科创企业。

“稳定的资金链为科创企业加强技术研发提供了强有力的保障。”广西鑫之腾能源科技有限责任公司财务经理梁雁翎说。

为了强化金融、政务、商业信用信息融合应用，中国人民银行广西分行创新“征信+融资+政策”数字金融模式，开展基于数据要素的“流水贷”数字金融创新，有效促进“信息—信用—信贷”转化，提升企业融资可得性。自2021年11月上线以来至今年6月末，平台累计服务12.99万家企业。（记者 童政）

(责编：方经纶、申佳平)

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