原标题：科技助推新疆戈壁沙漠设施农业快速发展

中国农业科学院自今年3月启动实施“戈壁设施绿色高效种植技术研究与示范”重大科技任务以来，在沙漠温室结构、专用品种、栽培模式和绿色生产等关键技术研究方面取得了重要进展，助推新疆戈壁沙漠设施农业高质量发展。

12月5日，中国农业科学院新疆戈壁沙漠设施农业科技创新交流会暨重大科技任务推进会在新疆和田市召开。

中国农业科学院都市农业研究所研究员、重大科技任务首席科学家杨其长介绍，自重大科技任务实施以来，形成了一批包含新结构、新品种、新基质以及新装备在内的创新成果。目前，相关的技术成果已在塔克拉玛干沙漠南缘的和田县落地应用，支撑建立了和田万亩戈壁沙漠设施农业示范基地。

技术突破方面，都市农业研究所在和田万亩戈壁沙漠设施农业示范基地创制了多种新型温室结构，如轻简装配式柔性墙体日光温室，率先突破了传统日光温室土地利用率低的难题，土地利用率提升35%，建设效率提升45%；轻简装配式大跨度塑料膜温室，更适宜机械化操作，土地利用率可达90%；高效节能沙漠温室，率先突破国际连栋温室多空间协同保温难题，土地利用率提高到95%，成本只有荷兰温室的25%。

农民增收方面，和田万亩戈壁沙漠设施农业示范基地通过构建戈壁设施农业高效生产新体系，应用自动卷帘、自动通风、环境数据采集、智能控制等新技术，日均减少人工投入1.5小时，每个温室年均减少水肥投入近2000元，生产成本节省约28%，产量增加约40%，年产蔬菜7万吨，产值2.4亿元；稳定带动2000户农户、辐射带动6000余人就业，人均年增收4万至5万元。（记者 杨林）

(责编：方经纶、申佳平)

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