原标题：我国稠油开发领域首个ISO国际技术规范立项

近日，中国石化孙焕泉院士团队创建的“稠油多元热复合驱技术规范”成功获国际标准化组织（ISO）立项。这是我国首个稠油热采领域的ISO国际技术规范，发布后将有力促进国际技术合作、提升全球稠油开发效果。

稠油是指密度大、黏度高的原油，是一种重要的石油资源。全球稠油资源丰富，可采储量约占石油可采储量的36%。中国是重要的稠油资源国，全国热采稠油连续13年产量超1500万吨。此外，稠油也是重要特种油品的重要原料来源，稠油中的环烷基稠油被誉为石油中的“稀土”，是生产高端沥青、变压器油等的优质原材料。

受陆相沉积及复杂地质条件影响，我国稠油埋藏深、油层薄，面临着“流不动”“流不远”“流不快”等难题，开采难度更大。目前世界上主流的稠油热采技术在我国应用效果不佳。孙焕泉院士团队在国家自然科学基金、中国石化重点科技项目的支持下，聚焦难采稠油开发难题，持续加强攻关，创新提出多元热复合开发技术，开辟了稠油热采开发的新领域。该技术在胜利油田、河南油田等实现了规模应用，支撑中国石化稠油年产量持续稳产在480万吨以上，获得国内外同行一致认可，未来在难采稠油领域应用前景广阔。

国际标准化组织（ISO）是全球性的非政府组织，致力于制定和推广标准，以促进国际贸易和技术交流。下一步，团队将按照ISO相关要求，与来自美国、沙特等国家的技术专家组成国际工作组，加快国际标准编制工作，尽快发布标准。（记者 张翼）

(责编：方经纶、申佳平)

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