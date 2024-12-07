原标题：在这里，我国商业航天发射场“从0到1”

日前，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场成功发射。

这标志着海南商业航天发射场首次发射成功，我国商业航天发射场实现了“从0到1”的突破！

878天建成并成功首发

海南商业航天发射场位于海南省文昌市东郊镇，是我国目前唯一的商业航天发射场。它由海南国际商业航天发射有限公司投资建设、运行管理，于2022年7月6日破土动工建设，878天完成建设并成功实现首发。

目前，海南商业航天发射场拥有两个发射工位。执行首发任务的二号发射工位，是我国首个通用中型液体工位，适配直径3.35至5米范围内近20个型号火箭的发射需求，采用水平组装、水平测试、水平转运的“三平”快速测发模式，具有发射区占位时间短、环境适应性好等特点，可大大提高发射效率，同时降低发射成本。火箭转场工位最快3天可发射，发射后最长7天可恢复状态。

海南商业航天发射场建成并成功首发，填补了我国没有商业航天发射场的空白，完成了星箭制造、商业发射场测试发射以及卫星数据应用服务的商业航天全产业链闭环，实现了商业航天发射从“0到1”的突破，提升了我国航天发射能力，也为我国民、商大规模低轨星座组网任务等空间基础设施工程建设提供了强有力的发射保障。

有望实现月月有发射

海南商业航天发射场建成的两个中型液体工位以及相配套的加注供气等设施，已具备常态化高密度发射能力。按设计，每个中型液体工位每年均可发射16发火箭。

海南国际商业航天发射有限公司党委副书记、董事郭强告诉记者，海南商业航天发射场经过了首发的实战考验，新工位、新火箭、新机制、新团队均展现出卓越的性能和协同能力，今年年底还将执行一号发射工位首发任务，明年可实现月月有发射的高密度发射。

海南商业航天产业版图正徐徐展开

海南省文昌市市长、文昌国际航天城管理局局长刘冲表示，随着此次商业航天发射场首发成功，海南的商业航天产业版图正徐徐展开。接下来，文昌国际航天城将全力支持和保障海南商业航天发射场一号发射工位和二号发射工位形成常态化发射能力，加快建设卫星超级工厂，推动国际卫星数据交易服务平台建设，打造卫星数据保税区，构建面向全球的商业卫星虚拟星座，推动卫星产业生态加速形成。

海南商业航天发射场技术区建有三平火箭厂房、航天器总装测试和合罩厂房，以及测发控大楼。位于海南文昌国际航天城的卫星超级工厂及星箭产业园配套项目建设进展顺利，卫星超级工厂计划于2024年年底封顶，2025年6月将下线第一颗试验星，正式投产后可实现卫星“出厂即发射”，成为建设卫星应用服务国家重大工程的核心生产制造基地。

目前，海南正依托商业发射场资源优势、自贸港开放政策优势，举全省之力加快推进文昌国际航天城建设，加快培育火箭链、卫星链、数据链“三链”产业体系，积极开展卫星数据与应用的国际合作，加强国内外数据交换共享；持续打造海南国际商业航天发射有限公司的商业能力，以航天领域龙头企业引领串起产业链条，形成纵向一体化全产业链发展模式。（记者 王晓樱 陈怡）

(责编：方经纶、申佳平)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经