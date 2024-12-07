人民网北京12月7日电 （记者孙博洋）记者从中国质量检验协会（以下简称质检协会）获悉，质检协会将集中组织开展首席质量官、质量安全总监等10个专业岗位的职业能力提升培训工作。

近日，《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》发布，对“健全产业工人终身职业技能培训制度”“落实企业培养产业工人的责任”“发挥行业协会、社会培训机构作用，帮助中小企业开展技能培训”等作出了明确部署。

据悉，为落实《质量强国建设纲要》和《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》以及各种相关政策，切实加强高技能质量人才队伍建设，着力培养符合高质量发展需要的质量专业人才，质检协会始终将开展质量领域相关人员职业能力提升等专业技术培训作为质量检验行业社团组织的工作重点。

质检协会秘书长于丽君表示，深入贯彻落实新时代人才强国战略，督促广大企业和检验检测机构提升承担质量安全主体责任的能力，引领质量安全、食品安全、标准化管理等岗位人员准确把握其职责和权限并持续提升岗位履责能力，推进质量强国建设，质检协会首批将集中组织开展首席质量官、质量安全总监、质量安全员、食品安全总监、食品安全管理师、食品检验师、食品安全员、标准化管理总监、标准化管理师、标准化管理员等10个专业岗位的职业能力提升培训工作，并依法依规对培训学员进行考核后颁发相应的职业能力提升培训合格证书。

质检协会副秘书长张炯表示，质检协会通过职业能力提升培训项目的开展，旨在培养一批新兴领域的专业人才，持续推进创新型人才队伍建设，这些专业人才将在各自的领域内发挥重要作用，推动产业升级与质量提升。

质检协会会长陆国强表示，质检协会在职业能力提升培训工作中，将依法依规发挥社会力量在推进新时代人才强国战略和质量社会共治中的积极作用，联合有关培训专业机构共同邀请相关经验丰富的资深专家组编培训资料并以授课、答疑、交流等相结合的方式，切实确保培训质量，助力质量人才高质量发展。

(责编：申佳平、高雷)

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