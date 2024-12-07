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市场监管总局曝光一批广告导向违法案例 涉及低俗广告语、封建迷信等

2024年12月07日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京12月7日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，5日，市场监管总局曝光一批广告导向违法典型案例，涉及损害国家机关形象、违背社会良好风尚、广告用语露骨低俗、封建迷信等多种违法违规行为。

市场监管总局相关负责人表示，近年来，市场监管总局全力加强广告导向监管，依法查处含有损害国家尊严或者利益、损害社会公共利益、违背社会良好风尚等内容的违法广告。

以下为市场监管总局曝光的典型案例：

一、河北省邯郸市广平县市场监管局查处广平县舜平商贸有限公司违法广告案

经查，广平县舜平商贸有限公司在推广空气源热泵产品的过程中，发布含有国家机关工作人员形象和姓名的广告，让消费者误认为国家机关与该产品间存在关联，损害了国家机关公平公正的形象。

2024年4月，河北省邯郸市广平县市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对当事人作出罚款30万元的行政处罚。

二、内蒙古自治区呼和浩特市新城区市场监管局查处内蒙古穗可农业科技有限公司违法广告案

经查，内蒙古穗可农业科技有限公司在推广羊肉制品的过程中，利用网络媒介发布含有不完整中华人民共和国地图的广告，损害了国家利益。

2024年9月，内蒙古自治区呼和浩特市新城区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

三、江苏省淮安市洪泽区市场监管局查处淮安国信世达信息科技有限公司违法广告案

经查，淮安国信世达信息科技有限公司在推广相关投资理财产品的过程中，发布含有“政信项目背后是政府信用、政府还款意愿强、国家政策提供权威保障”等内容的广告，构成在广告当中使用国家机关的名义或者形象的行为。当事人还在广告中以近似五星红旗的图案为背景，存在变相使用中华人民共和国国旗作广告的行为。

2024年9月，江苏省淮安市洪泽区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对当事人作出罚款10万元的行政处罚。

四、上海市黄浦区市场监管局查处上海悦活餐饮管理有限公司违法广告案

经查，上海悦活餐饮管理有限公司在推广酸奶产品的过程中，利用多种媒介发布广告，其内容含有“18周岁以下，我不卖”“恶搞男友，我不卖”“60周岁以上，我不敢卖”“哈哈哈哈哈，别说你不懂”等擦边色情文字，违背社会良好风尚。

2024年9月，上海市黄浦区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对当事人作出罚款45万元的行政处罚。

五、宁夏回族自治区银川市市场监管局兴庆区分局查处宁夏宁达捷瑞汽车销售服务有限公司违法广告案

经查，宁夏宁达捷瑞汽车销售服务有限公司利用互联网平台推广汽车产品时，发布的广告内容低俗，影响了风清气正的网络环境，违背社会良好风尚。

2024年7月，宁夏回族自治区银川市市场监管局兴庆区分局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对当事人作出罚款10万元的行政处罚。

六、四川省巴中市巴州区市场监管局查处巴中巴州暑光医院有限公司违法广告案

经查，巴中巴州暑光医院有限公司在推广其医疗服务的过程中，利用宣传册发布含有性暗示文字和图片的医疗广告，广告用语露骨低俗，污化社会风气。

2024年5月，四川省巴中市巴州区市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对当事人作出罚款10万元的行政处罚。

七、浙江省义乌市市场监管局查处义乌市珈蓝弥朵饰品有限公司违法广告案

经查，义乌市珈蓝弥朵饰品有限公司在推广手工艺品、饰品的过程中，利用网络平台发布含有“它对应的就是我们的心轮，就是这个的话是行走的速效救心丸……很多人做过那个心什么脏手术的，他就会带澳玉。有很多东西真的不是靠药去治好的，而是靠很多东西去补好的”等没有科学依据、含有封建迷信内容的广告，易误导消费者作出非理性的行为，甚至可能产生影响治疗、贻误病情等严重后果，危害消费者生命健康安全。

2024年2月，浙江省义乌市市场监管局依据《中华人民共和国广告法》有关规定，对当事人作出罚款20万元的行政处罚。

(责编：申佳平、高雷)
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