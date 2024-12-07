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打通产业链创新链 助力生产要素高效流通

人民网记者 栗翘楚
2024年12月07日09:32 | 来源：人民网
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博雷顿武汉基地，一台台纯电动装载机缓缓驶离生产线；路特斯全球智能工厂，一条条机械臂高效运转忙生产；中创新航武汉基地规划三期建设，一边投产一边建设……在武汉经开区智能网联和电动汽车产业园（以下简称“智汽园”）南北中轴线上的纱帽大道沿线上，一个个重大项目加速集聚，助力武汉经开区汽车产业加速向“新”。

产业园区是产业发展和企业聚集的空间载体，肩负着聚集创新要素、培育新兴产业、推动产业转型升级、促进区域经济发展等重要使命。随着全国统一大市场建设的全面推进，资金、人才、技术等生产要素顺畅流动，各地推动产业协作与产业集聚的步伐不断加快。

“第一步是找，第二步是离得近，最后是吸引配套供应商也落户到园区。”智汽园相关负责人介绍，智汽园已聚集各类企业800余家，逐渐形成以新能源与智能网联汽车为核心，氢能、新材料、大健康为主导，智能建造、生产性服务业为支撑的现代化产业发展格局。吸引新能源整车、新能源汽车核心零部件企业相继落户，新能源产业集群效应凸显。

眼下，物医药产业正加速迈入“快车道”，创新活力持续增强。作为苏州工业园区孵化和培育生物医药产业的主阵地，苏州生物医药产业园已聚集620余家高科技研发企业，形成了新药创制、医疗器械、生物技术等产业集群效应。

“这里集聚了产品研发、动物实验、临床试验等各环节的资源。这一闭环系统中，园内企业相互支撑，为彼此节省了大量时间和资金成本。”苏州生物医药产业园董事长殷建国表示，某家企业要生产一款医疗器械产品，在园内很快就能找到生产、加工、动物实验等环节的合作企业。

中国社会科学院经济研究所副研究员林盼表示，经济学理论认为，生产要素只有大规模集聚才能产生效率，在建设全国统一大市场的过程中，要用好产业发展的牵引作用，以加强产业协作助力破除阻碍资源要素顺畅流动的各种藩篱，使产业发展与统一市场建设相得益彰。

当前，我国逐步形成纵深广阔的强大国内市场，市场规模效应不断显现。依托超大规模市场，新型基础设施、新兴产业等领域的发展新优势加快生成，也让传统资源型城市找到转型发展的新路径。

一分钟，200只精微光学镜头诞生；一天，10万件手机部件下线；一个月，90亿颗LED灯珠产出……作为曾经“靠煤吃煤”的资源型城市，近年来，山西省晋城市抢抓产业转移机遇，把发展光机电产业作为加快产业转型的重要方向。

山西星心半导体科技有限公司是LED显示屏产业链链主，也是利亚德、九洲电器等企业的关键供应商。在其辐射带动下，多家链上企业入驻晋城经济技术开发区。“2021年11月入驻晋城经济技术开发区后，便感受到了园区内产业集聚带来的便捷高效，通过园区招商等途径，我们的上下游产业链基本已经完善到了60%左右，极大方便了我们的生产研发。”该公司总经理阚广东表示，公司计划联合园区已引进的17家显示屏行业厂家，建立产业联盟，带动产业链技术进步和转型升级。

林盼表示，当前，我国区域经济一体化正在稳步推进，以打造世界级产业集群为抓手，在构建推动产业协作组织机制方面取得了新进展，在提升数据信息透明度、推进跨区域监管执法联动等方面进行了有益探索，在全国统一大市场全面建设过程中，要与一揽子增量政策结合起来，促进经济良性循环，提高资源配置效率。

(责编：申佳平、高雷)
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