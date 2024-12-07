原标题：下单全流程都会收到“适度点餐”提醒，外卖平台多举措深化落实“防浪费”新规

随着“防浪费”成为新的生活方式，近年来，消费者在外卖平台下单时，有了更多的“小份菜”选择，下单全流程也将得到APP“适度点餐”的提醒。这一“环保外卖”的线上消费新体验，未来将更多成为线上点餐的日常场景。

12月6日，在“防浪费”已成为初步共识的基础上，市场监管总局发布《防范外卖餐饮浪费规范营销行为指引》（以下简称《指引》），进一步规范外卖商家营销行为，落实网络餐饮平台主体责任，防范外卖餐饮浪费，营造厉行节约、反对浪费的社会风尚。

《指引》围绕防范外卖餐饮浪费的重点、痛点、难点问题，将反食品浪费举措落实到业务全流程的各环节，并提出了鼓励外卖商家合理设置起送价格、建立健全外卖餐饮浪费评价评估机制等具体举措。

公开报道显示，近年来，“防浪费”已经成为餐饮行业的普遍共识。外卖平台在市场监管总局的指导下，联合各大餐饮服务企业和中小餐饮商家，通过常态化引导、升级产品功能等方式，不断普及“环保外卖”的消费方式。美团数据显示，截至2024年10月，美团平台上累计近168万餐饮商户提供了超过909万种“小份菜”，有超过4.8亿美团外卖消费者选择过“无需餐具”选项，累计减碳量超31万吨。

《指引》进一步将此前的探索与实践进行了深化与落实指导。《指引》要求，网络餐饮平台以显著方式提示消费者适量点餐，优化餐品信息展示方式，完善满减凑单机制。鼓励平台对积极推广小份餐品的外卖商家通过多种方式进行支持，建立健全外卖餐饮浪费评价评估机制，推动反食品浪费源头治理。

“近年来，美团一直在有关部门的指导下，探索实践外卖‘防浪费’上的各类功能与方法，倡导外卖消费形成厉行节约的良好风尚。”美团相关负责人表示。

据介绍，美团平台针对外卖点餐的全流程已经进行了一定的产品功能和升级。在原有点餐页面向消费者提示“适量点餐”的基础上，在“点餐”“提交订单”“完成订单”三个环节，美团对消费者进行了全流程提醒。在商家营销和运营上，美团正在持续优化起送价规则、满减凑单优惠机制，如，针对调研中发现的"主食浪费"问题，美团近期对“满减凑单”页面进行了更新，不展示主食类餐品，并不断更新主食类餐品范围，避免主食浪费；取消首页商家列表中“满减”和“折扣菜”优惠展示标签，增加“随机用户评价”“近期好评度”等能综合反映餐品质量及消费者认可度标签。

在餐品供给上，美团也根据外卖点餐的特点联合商家，开发推广“小份菜”，并对提供“小份菜”的商家予以多种激励。全聚德、大米先生、云海肴、老乡鸡、眉州东坡等餐饮品牌均在美团推出外卖“小份菜”。

在对外宣导上，美团也引导并激励商户上线一键配置“提示海报”功能，鼓励商户在门店重要位置发布“简约适度 文明点餐”主题海报，截至2024年5月，累计超过13万美团外卖商户使用了主题海报。

2024年5月，美团还联合中饭协、食品工业协会发布《餐饮业减少食物浪费实施指南》团体标准，成为“反食品浪费领域的首个技术性规范性文件”。

“接下来，美团将在新规的指引下，进一步深化落实外卖防浪费的各项举措，迭代产品功能，让环保外卖的理念进一步落地成为消费共识”，美团相关负责人表示。

(责编：崔元苑、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经