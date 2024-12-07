原标题：粮农组织：11月食品价格指数创2023年4月以来新高

当地时间12月6日，联合国粮农组织公布数据显示，2024年11月食品价格指数为127.5点，环比上涨0.5%，创2023年4月以来新高。

数据显示，其中，乳制品和植物油报价的涨幅基本抵消了肉类、谷物和食糖报价的跌幅。与历史水平相比，11月食品价格指数比去年同期增长5.7%，比2022年3月160.2点的历史峰值低20.4%。

其中，因为市场竞争加剧、国际需求不振，粮农组织谷物价格指数环比下降2.7%；棕榈油、菜籽油、大豆油和葵花籽油报价上涨，导致植物油价格指数上升7.5%；由于全球需求反弹、西欧奶类产量季节性下降等因素叠加，乳制品价格指数环比上升0.6%，较去年同期大幅增长20.1%。

粮农组织当天还发布《谷物供求简报》，对2024年全球谷物产量的最新预报数为28.41亿吨，较上月略有下调，同比降低0.6%，但仍为有记录以来的第二高位。此次调整主要源于玉米和小麦产量预测的下调。2024至2025年度世界谷物消费量的最新预报数为28.59亿吨，较上月上调180万吨，比2023至2024年度高出0.6%。（记者 李耀洋）

(责编：方经纶、申佳平)

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