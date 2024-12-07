新华社深圳12月7日电（记者刘开雄）“稳步推进符合条件的期货期权品种纳入特定品种，直接引入境外交易者参与。”证监会副主席陈华平7日在深圳表示，将分批有序扩大合格境外投资者参与商品期货期权交易的品种范围。

陈华平是在第19届中国（深圳）国际期货大会的讲话中做出上述表示的。

截至目前，我国期货市场已上市143个期货期权品种，广泛覆盖农产品、金属、能源、化工等国民经济主要领域。今年1至11月，期货市场累计成交金额561.99万亿元，同比增长7.98%。截至11月底，全市场有效客户数248.98万户，资金总量1.73万亿元，较年初分别增长12.86%和14.97%。

如今，大部分期货品种价格已成为境内贸易定价基准。原油、橡胶、PTA（精对苯二甲酸）、铁矿石等开放品种在亚太地区具有较强的价格影响力，已被广泛用于跨境贸易定价参考。其中，挂钩“上海胶”期货价格的跨境贸易实货量约占我国天然橡胶进口量的40%。

此外，陈华平还透露，证监会将支持境内外交易所开展结算价授权、跨境商品ETF等业务，允许境外交易所推出更多挂钩境内期货价格的金融产品，助力中国期货价格走出国门、走向世界。

(责编：徐婵、胡永秋)

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