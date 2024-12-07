12月5日-6日，2024中国（德清）车联网产业发展论坛暨中国通信学会车联网专业委员会工作年会在德清国际会议中心召开。中国工程院院士、北京邮电大学网络与交换技术全国重点实验室主任张平，市县领导及高新区领导夏坚定、许哲、章洪春、许哲锋、姜庆华参加。

活动以“扬帆远航，跨界共赢，打造新质生产力”为主题，汇聚行业精英、专家学者和企业代表，大家围绕智能网联汽车、智慧交通、未来出行、数据安全等车联网领域前沿技术与产业实践开展深入研讨，加速车联网技术创新与融合，共谋产业发展蓝图。

为全面提升智能网联汽车、智能交通与地理信息深度融合，当前，我县正积极推进跨行业跨领域多方协同，加速深化“车路云一体化”建设。活动现场，莫干山高新区地信发展中心对我县的车联网产业进行了宣传推介，向企业家发出邀请，希望大家能来德清创新创业、投资兴业，做德清发展的“最佳合伙人”。

“德清积极推动‘地理信息+车联网’融合发展，实现北斗高精度定位‘全域开放’，为车联网商业化落地打下了重要的基础，为全国车联网产业的发展注入了新动能。”移动通信及车联网国家工程研究中心首席专家、中信科智联科技有限公司副总经理张杰说，在这个充满机遇与挑战的时代，车联网作为新质生产力的典型代表，正以蓬勃之势迅速发展。德清具有产业集聚优势和区位优势，是车联网产业发展的沃土。

中国通信学会车联网专业委员会，是目前国内首个车联网领域的专业学会组织。活动中，中国通信学会车联网专业委员会秘书处（德清）揭牌成立。未来，该机构将推动更多前沿技术、科研成果等落地，助力德清车联网的应用创新和产业发展。

此外，现场还揭牌成立了国家智能交通系统工程技术研究中心（智能网联封闭场地测试技术分中心）。这标志着德清又新增一个重量级科研平台，将促进智能网联产业优势资源在德清集聚，以“德清实践”为产业发展贡献力量。“依托这一平台，我们将开展测试场建设运营相关标准体系搭建，探索自动驾驶技术示范应用的规划和落地，推动重点实验室等重量级平台的合作交流，赋能德清自动驾驶和智能网联技术发展。”湖州莫干山国控集团党委委员、副总经理沈云麒表示。接下来，德清将在基础环境、政策规制、应用场景、产业生态等方面下功夫，厚植车联网产业发展优势。

近年来，社会对车联网行业关注度不断提升。本次论坛聚焦C-V2X车联网与车路云一体化，汇聚多方智慧，为产业发展建言献策。在主旨报告环节，6位权威专家围绕前沿技术及产业分析进行分享。中国工程院院士，北京邮电大学网络与交换技术全国重点实验室主任张平发表了《通信新技术赋能智慧交通》的演讲，他从智慧交通全局出发，深入剖析车联网发展的路径与挑战，并提出应对措施及建议，为车路云一体化发展提供了新思路。

此次论坛的举办，不仅为车联网产业的高质量发展提供了交流平台，也为德清乃至全国的车联网产业创新和应用提供了新的思路和方向。作为全国县域唯一的国家级车联网先导区，德清建成浙江省唯一同时满足单车智能和智能网联测试的公共测试场，全国软硬件一流的仿真测试服务体系，全国密度最大的车路协同和全域949.3公里开放测试道路。拥有智能驾驶网约车、环卫车、快递车、景区公交等8个深度融合城市治理的特色应用。未来，我县将充分协同中国通信学会车联网专业委员会秘书处（德清）及国家智能交通系统工程技术研究中心（智能网联封闭场地测试技术分中心），发挥自身地理信息特色优势，推动车联网产业高质量发展。

来源：“湖州莫干山高新区”微信公号

(责编：崔元苑、李源)

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