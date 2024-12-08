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中期协发布国内首个“保险+期货”行业自律规则

2024年12月08日04:13 | 来源：新华网
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　　新华社深圳12月7日电（记者刘开雄）中国期货业协会7日在深圳正式发布《期货公司“保险+期货”业务规则（试行）》。该规则是“保险+期货”业务领域的首份行业自律规范性文件。

　　据中期协相关负责人介绍，规则在制定过程中得到了证监会的全程指导，并充分征求了期货交易所、中国期货监控、期货公司等各方意见。

　　“保险+期货”金融综合支农模式创设于2015年，是保险与期货开展合作，立足我国基本国情农情、发挥期货功能化解中小涉农主体价格风险的创新金融服务探索。

　　近十年来，“保险+期货”在保障农民收入、转变农业风险管理方式、助力乡村产业高质量发展、健全农村金融服务体系等方面取得积极成效，得到广泛认可。中期协统计数据显示，截至目前，“保险+期货”落地31个省（自治区、直辖市），覆盖21个涉农品种，保障价值2000多亿元，惠及农户超740万户次。

　　此次发布的规则强调正本清源、规范发展，明确底线要求。规则围绕强监管、防风险、促高质量发展的主线，坚持问题导向，明确了期货公司“保险+期货”业务的各类禁止行为。为进一步压实主体责任，规则还明确了业务的自律检查机制，对期货经营机构的违规行为，提出了具体处理措施。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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