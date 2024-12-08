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福建以科技创新塑造产业发展新优势

本报记者
2024年12月08日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　30天，近百次试验，终于攻克牛仔面料仓储环节脆损难题。该难题曾经困扰利郎（中国）有限公司近两年，在福建省纤维检验中心支持下，这项成果已在省内免费推广。

　　纺织鞋服是福建的传统优势产业。福建省纤维检验中心积极开展新材料开发和技术帮扶等，3年来“问诊”企业1500家（次），解决技术难题约1600项。

　　今年10月，习近平总书记在福建考察时指出：“要在推动科技创新和产业创新深度融合上闯出新路。”殷殷嘱托，一以贯之。2021年3月，习近平总书记在福建考察时强调：“抓创新不问‘出身’，只要能为国家作出贡献，国家就会全力支持。”

　　深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，福建着力构建支持全面创新体制机制，推动创新链产业链人才链深度融合，以科技创新塑造产业发展新优势。

　　加力支持，强化企业科技创新主体地位。

　　应用国内首台套重大技术装备技术，配套国产数控系统和关键零部件，福建威诺数控有限公司研发的一款双面铣镗加工中心机床，今年获中国机床工具工业协会颁授的“春燕奖”。“我们与中国机械科学研究总院、华中科技大学等单位合作，承担国家科技重大专项和多项省级区域重点科技项目。”公司董事长翁强介绍。

　　近5年来，福建支持民营科技企业承担实施100多个国家级、省级科技重大专项和600多个区域项目。今年6月，福建出台进一步夯实民营企业科技创新主体地位专项举措。目前，福建民营企业贡献的研发投入、科技成果均占全省70%以上，国家高新技术企业中95%以上是民营企业。

　　聚合资源，建设高能级科创平台。

　　在福州高新区，闽都创新实验室捷报频传，超大功率LED荧光陶瓷工程化等6项技术顺利通过成果评价。

　　闽都创新实验室成立于2019年，是福建首批4家省创新实验室之一。“实验室着力推进‘产’与‘研’的‘双向奔赴’，让产业方、投资方从科研项目启动就介入，实现科技创新和产业创新无缝衔接。”中国科学院院士、闽都创新实验室主任洪茂椿说，实验室目前已突破80多项关键核心技术，完成重大创新成果30多项；同时累计转化170多项科研成果，带动企业新增产值超200亿元。

　　277家省级以上重点实验室、220家新型研发机构、69家科技企业孵化器、369家众创空间……福建不断强化科技平台支撑能力，构建起全链条孵化体系。

　　深化改革，营造更完善的创新环境、更有吸引力的人才环境。

　　“更换零部件材料，再重新尝试光学对焦。”在中国工程院院士庄松林团队远程视频指导下，福建顺昌虹润精密仪器有限公司科研人员正在检测传感器精度。

　　“虽然身处两地，但线上线下合作紧密，已有20多项科研成果广泛应用于航空航天、核电等领域。”技术副总监陈志扬介绍，公司年产70多万台高性能仪表，占据国内显示控制仪表1/3份额。

　　不求所有、但求所用，福建完善柔性引才机制，10年来累计引进高精尖缺人才944人（团队），建设国家引才引智平台29个。同时，通过破除“唯论文”评价导向、赋予科研成果转化和收益奖励更大自主权等，激发科研人员创新创造活力。

　　一组数据，印证福建科技创新成效：10年来，高新技术企业从1783家增至14561家；登记技术合同成交额累计1633.81亿元，年均增长21.4%。

　　以科技创新引领产业创新，福建产业结构不断优化。装备制造产业规模超万亿元，纺织鞋服产业形成竞争力强的完整产业链，规上工业战略性新兴企业在库3899家。

　　“坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，聚焦因地制宜发展新质生产力，推动科技创新和产业创新深度融合，不断塑造福建发展新动能新优势。”福建省委书记周祖翼表示。

　　（本报记者付文、钟自炜、刘晓宇、施钰）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月08日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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