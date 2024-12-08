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前10月水利建设完成投资超1万亿元（新数据 新看点）

同比增长11.7%

2024年12月08日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月7日电 （记者王浩、顾春）记者近日从水利部获悉：今年前10月，全国水利建设完成投资10888.5亿元、同比增长11.7%，完成投资连续3年超万亿元。

　　前10月，全国实施水利项目4.54万个、同比增长15.1%。黄河古贤水利枢纽、海河流域蓄滞洪区、湖南梅山灌区、海南昌化江水资源配置等38项重大水利工程开工建设，一批在建水利工程加快实施。完成1.63万处农村供水工程建设，实施1300多处灌区建设和现代化改造。水利建设吸纳就业272.7万人、同比增长12.6%，其中吸纳农村劳动力222.5万人、同比增长15.1%。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月08日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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