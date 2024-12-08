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多部门联合印发行动计划，明确铁路、公路、水运等领域实施方案

降本增效，交通物流加速跑（政策解读）

本报记者 韩 鑫
2024年12月08日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　为进一步提升交通物流质效，更好支撑有效降低全社会物流成本，近期，交通运输部联合有关部门印发《交通物流降本提质增效行动计划》（以下简称《行动计划》），并明确了铁路、公路、水运、民航、邮政分领域实施方案。

　　铁路专用线进港区园区厂区

　　大力发展江海联运、水水中转、铁水联运

　　《行动计划》提出，深入推进运输结构调整优化。到2027年，全国铁路货物运输周转量较2023年增长10%左右，港口集装箱铁水联运量年均增长15%左右。

　　交通运输部运输服务司副司长王绣春介绍，今年前10月，全国铁路、水运完成货运量较2020年同期分别增长14.2%、29.9%。下一步，将全力推进实施优化运输结构攻坚工程，聚焦重点领域和薄弱环节，持续发力，确保全面完成运输结构调整优化任务。

　　一方面，加快推进铁路专用线进港区、进园区、进厂区，持续推进大宗货物运输“公转铁”。

　　“铁路专用线是打通铁路运输‘前后一公里’的关键环节，对有效降低交通物流成本具有重要意义。”国家铁路局运输监督管理司副司长李振江说，将以煤炭、铁矿石为重点，通过规范铁路和专用线企业对外收费，推进专用线共建共用，不断降低铁路运输费用；同时，研究推进铁路专用线建设政策措施，指导地方政府科学推进专用线规划建设，完善物流场站布局，不断推动大宗货物运输“公转铁”愿意转、转得了、转得好。

　　另一方面，大力发展江海联运、水水中转、铁水联运，降低交通物流全链条运行成本。

　　“铁水联运具有铁路定点、定线、定量以及水运运量大、价格低、能耗低的组合优势。”交通运输部水运科学研究院副院长冯玥说，平均而言，相比公路运输，集装箱铁水联运平均可减少800元/标准箱、大宗散货铁水联运平均可减少30元/吨成本费用。结合发展规模，2027年铁水联运预计降低社会物流成本约600亿元。《行动计划》提出，沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例超过80%，将持续释放降本潜能。

　　推动多式联运“一单制”创新发展

　　抓住货运枢纽这一重要节点

　　多式联运能充分发挥综合运输的比较优势和组合效率。《行动计划》提出，推动多式联运“一单制”创新发展。到2027年，多式联运“一单制”“一箱制”加快推广，货运组织效率大幅提升。

　　“总体看，我国多式联运发展取得积极成效，但仍存在设施衔接不紧密、标准规则不统一、数据信息不互联、服务主体不适应、市场机制不完善等问题。”王绣春说，以《行动计划》为契机，下一步将聚焦多式联运堵点卡点，加快推进多式联运高质量发展。

　　以铁路为例，作为多式联运“主力军”，近年来，铁路运单电子化、货物运输集装化快速发展，“一单制”“一箱制”试点加快推进，电子运单比例达到97%以上。

　　“以规则标准为抓手，下一步将着重在‘联’上做文章。”李振江介绍，在设施衔接上，组织制定铁路货运场站设计规范，推进铁路物流场站与港口、综合货运枢纽等基础设施高效协同。在安检互认上，研究制定集装箱铁水联运装载和安全检查技术规范，推动铁水联运集装箱安检互认；在标准协同上，重点推动铁水联运货物品名分类、危险货物认定标准统一；在信息共享上，研究修订铁路货物运输规则，推动铁路运输货物品类、数量、装卸、运行等信息开放共享。

　　更好释放多式联运的物流降本作用，要抓住货运枢纽这一重要节点。以鄂州花湖国际机场为枢纽，航空货运与干线物流无缝衔接，实现了航空货物在鄂州的高效集散，货机实际载运率提升约10%，航运运输成本有效降低。随着花湖国际航空货运枢纽平台上线运行，空空中转、空陆联运协同配合的一体化智慧联运标准规范体系加快完善，鄂州花湖国际机场将更好促进全行业降本增效。

　　“下一步将持续支持鄂州花湖国际机场高效运行，力求在更高水平、更深层次打造我国专业性货运枢纽机场‘新样本’，助力交通物流降本提质增效。”中国民航局运输司副司长商可佳说。

　　创新发展交通运输智慧物流

　　完善全自动化码头、低空物流、网络货运等标准规范

　　《行动计划》提出，加快推进交通运输智慧物流创新发展。到2027年，培育形成一批具有国际竞争力的领军企业，交通物流对现代化产业体系建设的支撑作用更加突显。

　　“近年来，交通运输部会同相关部门，着力健全制度体系，强化政策保障，推动新一代信息技术与交通物流业融合创新，为物流降本增效持续注入新动能。”王绣春介绍。

　　智慧港口建设成效显著。近年来，我国港口基础设施数字化、生产运营和对外服务智慧化水平不断提升，自动化码头的应用规模、作业效率、技术水平总体位居世界前列。以上海洋山港四期自动化集装箱码头为例，所需人工数量比同量级传统码头减少约70%。

　　平台经济发展方兴未艾。通过健全完善网络货运发展制度规范，网络货运行业加快集约高效发展。今年上半年，全国共有3286家网络货运企业，共接入货运车辆超800万辆。与传统运输方式相比，网络货运平台等货时间由2—3天缩短至8—10小时，交易成本下降6%—8%。

　　低空物流服务不断拓展。围绕城市间生鲜运输、同城快递集散、即时配送，以及山区、应急配送等不同应用场景，低空物流服务模式加快应用落地，如顺丰在广东、四川、江西等地累计飞行突破百万架次，运输总里程超400万公里，物流服务体验不断改善。

　　“人工智能等技术在邮政快递业加快应用，促进生产组织作业模式的迭代升级，提升全链路的运行效率。”国家邮政局政策法规司有关负责人李永松说，未来将持续支持智能云仓、智能配送、低空物流等规模化发展，丰富无人机应用场景，提升综合处理能力。

　　王绣春表示，将加快推动交通基础设施数字化转型升级，完善全自动化码头、低空物流、网络货运等标准规范，促进数字技术与交通物流各场景深度融合，通过培育和发展新质生产力，更好助力交通物流降本提质增效。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月08日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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