人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从一家科创企业成长历程看——

如何畅通从“书架”到“货架”的路（高质量发展调研行）

本报记者 徐 靖 邹 翔
2024年12月08日05:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“我希望自己的研究不仅仅是为了发论文，而是能够解决产业问题。”见到安徽合肥乘翎微电子有限公司创始人程林的时候，他正带领团队进行高性能电源管理芯片的测试工作。

　　公司从事的是高端电源管理芯片的研发、设计和销售，所在的科大硅谷已经成为安徽创新发展的一张名片。“目前我们有几款产品处在测试阶段，具备量产条件。”程林说。

　　2024年10月，习近平总书记在安徽考察时指出：“构建支持全面创新体制机制，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，完善金融支持科技创新的政策和机制，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。”

　　作为中国科学技术大学微电子学院教授，程林正是得益于科技体制机制创新，才一步步走出实验室，走向市场。

　　此前，程林的研究工作与产业联系紧密，他也早有创业的念头，却一直没有付诸行动。

　　“科研人员职务科技成果产权属于学校，学校要‘作价’入股，对知识产权和转化公司进行谨慎评估，审核流程比较繁琐，可能要等一到两年。”程林说，“不少前沿成果会在这个周期里失去产业化的契机。”

　　2022年，程林筹备成立公司，出乎意料的是，前后只用了不到两个月。

　　流程缩短是深化改革的结果。2020年，科技部等9部门印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》，中科大成为试点之一。方案通过赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权，促进科技成果转化应用。

　　“学校可以把职务科技成果的部分知识产权赋予科研人员个人或团队，我们就能直接组织团队、成立公司进行转化。此外，学校不必一开始就入股，决策风险也可控。”程林说。

　　改革成效显著，大量科研成果加快完成了从“书架”到“货架”的转化。2023年底，安徽在106家单位全面推广“赋权+转让+约定收益”职务科技成果赋权改革。截至今年10月底，全省已累计赋权职务科技成果1044项，成果估值5.44亿余元，成立或入股企业85家，企业市值116.4亿元。

　　从在实验室里做研究，到经营一家公司，转变没那么容易。要实现成果转化，还需优化服务。

　　2022年，安徽印发《“科大硅谷”建设实施方案》，在合肥划出一片“试验田”，大刀阔斧进行科技体制机制改革。通过“精准滴灌”，科大硅谷为人才团队或企业提供“一站式”服务。

　　“在企业落户、团队搭建、企业管理、股权融资等方面，科大硅谷可以说是手把手教我这个‘门外汉’。”程林说。

　　“我们竭尽所能给创新创业者一种归属感。”科大硅谷服务平台公司董事长吴海龙表示，“专人辅导每一位创业者、每一个科研团队，辅助他们探索成果转化、成立企业。”

　　“结合安徽本地的产业链，科大硅谷为我们拓展了不少应用场景和客户。目前，我们在光伏新能源、人工智能等领域，已经逐渐打开局面。”程林说。

　　截至2024年9月底，科大硅谷片区新入驻科技型企业1725家，累计集聚科技型企业和科创服务机构超6000家，各类创新创业人才超6万名，设立海内外创新中心12家，集聚各类基金200多只，总规模超2400亿元。

　　除了辅助初创团队把技术导入已有的产业链，科大硅谷服务平台公司还提供一整套的服务，包括融资、找订单、找合伙人、找技术市场等。

　　今年初，程林收到了科大硅谷引导基金的300万元投资。通过科大硅谷，还有多家金融机构寻求合作。“作为一家芯片企业，产品研发有一定周期，刚开始很难具备造血功能，金融扶持对我们来说无疑就是‘雪中送炭’。”

　　科大硅谷服务平台公司投资经理赵柱说：“科大硅谷引导基金注册成立以来，一直致力于‘投早投小投科技’，通过‘子基金+直投’双轮驱动，实现资金放大、资源增长，在汇聚创新资源、支持项目落地发展、引育留用人才等方面取得了明显成效。”

　　安徽已组建总规模150亿元的省级天使母基金群，累计设立子基金33只。优化科技贷款，建立总行级科创金融中心8家、特色机构64家。同时，优化融资担保，建立省市县三级联动担保机制。

　　“科技成果转化的道路并不平坦，但每个环节都能得到贴心的帮助和服务，我对未来充满信心。”程林说。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月08日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
环比增长0.15% 截至11月末外汇储备规模32659亿美元
　　人民网北京12月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布统计数据显示，截至2024年11月末，我国外汇储备规模为32659亿美元，较10月末上升48亿美元，升幅为0.15%。 国家外汇管理局有关负责人表示，2024年11月，受主要央行货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。…
护航新型电力系统 核心措施一图速览
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部