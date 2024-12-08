坚持全产业链谋划

本报北京12月7日电 （记者刘志强）近日，为推动东北地区冰雪资源优势转化为发展成效，中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》。

方案提出，立足东北地区冰雪资源禀赋，把冰雪经济作为新增长点，发展冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备全产业链，努力打造世界级冰雪品牌和冰雪旅游胜地，将东北地区建设成为我国冰雪经济高地。

着力提升冰雪旅游品质。建设高品质冰雪旅游目的地，支持以冰雪为主题的旅游度假区和旅游景区建设，引导从单季开发向四季运营转变。加强冰雪旅游市场开发，探索设立地方冰雪日和专门假期，优化过境免签政策。

加快发展冰雪运动。广泛开展具有地域特色的群众性冰雪赛事和休闲体育活动。积极举办高水平冰雪体育赛事。鼓励地方结合实际采取针对性措施降低冰雪运动场地用能用水成本。

积极发展冰雪文化产业。创新冰雪文化产品，鼓励创作更多彰显东北地区冰雪文化底蕴的文艺作品，推出具有冰雪特色的文化创意产品。

培育壮大冰雪装备器材等产业。加强冰雪装备器材研发制造、推广应用，支持冰雪文旅领域设施设备更新项目实施。培育发展寒地测试、寒地中药材、数据中心等特色产业。

《 人民日报 》（ 2024年12月08日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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