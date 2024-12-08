如果说金融是实体经济的血脉，货币政策则是血脉稳定通畅的“调节器”，对宏观经济运行有深刻的影响。

今年以来，面对经济下行压力，我国加大逆周期调节力度，坚持支持性的货币政策，频频打出“组合拳”，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。

站在当前的节点回顾和展望，货币政策的支持性体现在哪些方面？明年的货币政策方向又会如何？

（一）

今年以来，信贷增速放缓，人民币贷款从过去两位数以上的较高增速放缓至个位数；广义货币（M 2 ）增速有所回落，一度降至6.2%的历史新低。

这不免让人担忧：金融对经济的支持力度减弱了吗？

“质”和“量”构成了最基本的观察坐标系。在不少专家看来，目前单看金融总量增速已不能全面反映金融支持经济的力度。金融支持经济发展，既要看增量，也要看存量，既要关注量的合理增长，更要关注质的有效提升。

理解今年以来货币政策的发力点，可以从3个维度来切入分析。

——数次实施货币政策调整，金融总量平稳增长。

今年以来，中国人民银行两次下调存款准备金率共1个百分点，释放长期流动性约2万亿元，并综合运用公开市场操作、中期借贷便利等工具，开展国债买卖操作，保持流动性合理充裕。

在这些政策工具推动下，今年M 2 余额突破300万亿元，10月末增至309.71万亿元。

货币供应的稳定增加，意味着企业和个人能更容易地获得资金，从而促进投资和消费。目前，我国银行体系贷款余额超过200万亿元，社会融资规模余额突破400万亿元。庞大的总量规模为经济社会发展增添底气、注入活力。

——盘活存量资金，提高资金使用效率。

当前，我国金融总量已经达到一个较高水平，随着我国经济结构调整、转型升级加快推进，盘活存量资金是今年货币政策的一项重要任务。

有市场机构估算，前三季度主要金融机构贷款发放量超过110万亿元，比2023年同期多近8万亿元，比2022年同期多近20万亿元。

这超110万亿元贷款中，有新增，也有盘活的存量——银行将到期贷款收回后，可以投向其他更高效的领域。这些被盘活的存量贷款，通过“有减有增”的结构调整，能够为经济高质量发展注入新动力。

“信贷增速要像过去一样保持在10%以上是很难的。”中国人民银行行长潘功胜表示，在货币政策的传导上，要着力规范市场行为，盘活低效存量金融资源，提高资金使用效率，畅通货币政策传导。

——畅通直接融资渠道，支持经济转型发展。

信贷只是社会融资渠道之一。随着我国金融市场不断完善，直接融资的发展和融资结构的变化对货币信贷总量、金融调控产生了深层次影响。

以债券市场为例，2023年10月以来，企业和政府债券新增融资达到12.4万亿元。

当前，房地产等领域信贷需求明显放缓，而与高新技术产业等新动能更加适配的直接融资需要加快发展。

据统计，北交所上市公司中，高新技术企业占比超九成，战略性新兴产业、先进制造业企业占比近八成，国家级专精特新“小巨人”企业占比超一半。上市公司募集资金八成以上投向绿色低碳、数字经济、高端装备制造、新材料等领域。

可以说，货币信贷总量增速的变化，实际上是我国经济结构变化以及金融供给侧结构变化的客观反映。这有助于为经济社会发展提供更有效的金融支撑。

（二）

看货币政策效果，不仅要看总量，更要看结构。

结构指的是什么？简单来说，就是钱的流向。今年以来十几万亿元的新增信贷资金都去哪儿了？从结构看，实体经济的有效需求是否得到满足？

实打实的数据里有答案。

今年前10个月，我国企（事）业单位贷款增加13.59万亿元，占全部新增贷款的八成以上，其中中长期贷款占比超七成。

这意味着，贷款资金主要流向了实体企业，特别是企业非常渴望的中长期资金。

今年8月，青岛一家创新型企业通过科技创新和技术改造再贷款项目对接机制，从当地中行获得了6500万元贷款授信，顺利上线了新的生产线。

自科技创新和技术改造再贷款设立以来，相关贷款签约和投放规模不断扩大。截至11月15日，已有1737个企业和项目与银行签订科技创新和技术改造贷款合同近4000亿元。

这是着力畅通企业融资渠道的缩影，也是结构性货币政策工具努力实现“精准滴灌”的注脚。

近年来，一系列结构性货币政策工具发挥“四两拨千斤”的作用，引导越来越多金融活水流入经济社会发展的重点领域和薄弱环节。

支农支小再贷款、抵押补充贷款、普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具、保障性住房再贷款……适配高质量发展要求，我国货币政策工具箱与时俱进、日益丰富，目前已有结构性货币政策工具近20项。

这些工具效果如何？

10月末，专精特新企业贷款余额4.23万亿元，同比增长13.6%；科技型中小企业贷款余额3.17万亿元，同比增长21%；普惠小微贷款余额33万亿元左右……

在机器飞转的车间，在瓜果飘香的田间，在热闹繁华的商圈，金融活水正在为经济社会高质量发展提供滋养和动力。

多项结构性货币政策工具围绕实体经济发力，信贷结构持续优化，助力我国经济结构转型升级，促进绿色发展、科技创新等新动能加快形成。

当前，国际环境复杂严峻，国内市场有效需求不足，金融为经济发展提供更加精准有效的支持，有着重要意义。

应该看到，提升金融服务实体经济质效，还有不少空间：如何更好满足科创企业全生命周期的资金需求，普惠金融如何实现高质量发展，农村金融需求如何充分挖掘……

中国人民银行发布的2024年第三季度中国货币政策执行报告指出，将持续做好金融“五篇大文章”，切实加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务，提升金融服务对经济结构调整、经济动态平衡的适配性和精准性。

围绕国家经济发展目标，瞄准高质量发展方向，金融业将不断优化资金投向，为经济社会发展大局提供有力支撑。

（三）

利率是资金的价格，也是货币政策调控的核心。

今年10月，一家东部沿海的家具制造企业，从银行申请了一笔400万元的贷款，由于贷款利率下降，较去年可以每年节省利息支出2万多元。

在广州工作的黄女士，眼见房贷利率逐步下降，200万元的房贷能节约总利息近10万元，决定不再观望，准备买下工作后的首套房产。

今年以来，无论是企业融资，还是居民买房、消费，贷款资金成本更低了。

中国人民银行公布的数据显示，10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。

经过数年的实践探索，我国已基本建立起市场化利率调控和传导机制。2019年贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革完善以来，我国利率传导机制进一步打通。

今年以来，1年期LPR已累计下降35个基点，5年期以上LPR已累计下降60个基点。在此带动下，贷款利率进一步下行。

拉长时间维度，我国企业贷款加权平均利率已从2019年的“5”时代，来到2024年的“3”时代。

贷款利率处于历史低位，这意味着什么？

作为贷款利率定价的主要参考基准，LPR的每一次调整，都直接影响企业和居民的融资成本。

以房贷为例，10月末，绝大部分存量房贷利率完成批量下调，存量房贷利率平均下降0.5个百分点左右，每年减少家庭利息支出1500亿元左右，惠及5000万户家庭。

年内3次LPR下降有利于激发信贷需求，让稳增长的政策效果逐步显现。社会融资成本的下降，有助于减轻企业和居民利息负担，激发企业投资意愿，增强居民购买力，提振经济增长动能。

今年以来，中国人民银行围绕疏通货币政策传导渠道开展了一系列工作，包括明确公开市场7天期逆回购操作利率为主要政策利率，规范手工补息等。

专家认为，一系列举措有利于完善市场化的利率形成和调控机制，不断疏通利率传导的堵点，助力市场化的利率“形得成”“调得了”，推动社会综合融资成本稳中有降，进一步提升金融支持实体经济的质效。

（四）

当前，正是谋划明年政策的关键时期，货币政策走向备受关注。

不少业内专家的观点是未来一段时期，我国仍然将坚持支持性的货币政策立场。

这背后的逻辑是当前经济运行仍面临困难和挑战，外部不确定性也在上升，需要货币政策持续发力，畅通实体经济血脉。

在2024年第三季度中国货币政策执行报告中，中国人民银行谈及下一阶段的思路时，强调了坚定坚持支持性货币政策的立场。“加大货币政策调控强度”“提高货币政策精准性”等成为金融稳增长、支持高质量发展的重要抓手。

面临内外部复杂形势，作为两大宏观调控手段之一，我国货币政策任务艰巨。

短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡……实际上，平衡好多重目标一直是货币政策的重要考量。

今年9月以来，针对有效需求不足、社会预期偏弱等经济运行出现的新情况新问题，金融管理部门推出了一揽子支持经济稳定增长的政策，不仅有降准这样的总量型工具，也有降息这样的价格型工具，还推出了不少新工具。不少举措直面当前经济运行中的一些突出矛盾和挑战，比如针对房地产市场和资本市场，优化调整了多项房地产金融政策，创设了支持资本市场稳定发展的两项工具。

一揽子增量政策，多箭齐发，体现了稳经济、稳预期、惠民生的坚定决心，市场作出了积极反应。

在专家看来，这些政策并不是“急就章”，也不是进行简单的政策刺激的短期行为。在这一揽子增量方案中，不仅有短期扩需求的方案，同时还有推动改革和结构调整的方案。

例如，完善存量房贷利率动态调整机制，从制度层面推动解决新老房贷利差拉大问题；又如，支持资本市场稳定发展的两项工具，稳住预期和信心，促进直接融资平稳发展。

一系列金融改革发力向前，我国货币政策力图塑造有自身特色的传导机制，面对经济不同周期均能有效发挥作用。

立足当下和未来，如何让货币政策更好促进稳增长？中国人民银行已经释放出鲜明信号：

——目标体系方面，将把促进物价合理回升作为重要考量，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用；

——执行机制方面，会持续丰富货币政策工具箱，发挥好结构性货币政策工具作用，在公开市场操作中逐步增加国债买卖；

——传导机制方面，要不断提高货币政策的透明度，提升金融机构的自主理性定价能力，增强与财政、产业、监管等政策取向的一致性，进一步提升货币政策的传导效率。

可以预见，未来的货币政策将继续加大逆周期调控力度，不断提升支持实体经济的精准性、有效性，为经济稳定增长、结构优化调整创造良好的货币金融环境。

（据新华社北京12月7日电 记者赵晓辉、吴雨、李延霞）

《 人民日报 》（ 2024年12月08日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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