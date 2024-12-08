数电发票，也就是全面数字化的电子发票。国家税务总局近日发布《国家税务总局关于推广应用全面数字化电子发票的公告》，明确从今年12月1日起，在全国正式推广应用全面数字化电子发票。

相对于传统纸质发票，数电发票在形式、使用方式和数据保护等方面有明显的区别。数电发票不再以纸质形式存在，发票数据通过加密通道传输并进行安全防护，具有更高的安全性。在发票使用上，数电发票可以通过电子发票服务平台开具，并选择电子邮箱、二维码、下载打印等多种接收方式，更加便捷灵活。

这不仅减轻了企业的办税负担，大家日常出行报销也更加便利。全面数字化电子发票还有哪些优点？目前全国正式推广应用数电发票已满一周，数电发票在全国推广落地的情况怎样？

数电发票是《中华人民共和国发票管理办法》中“电子发票”的一种，是将发票的票面要素全面数字化、号码全国统一赋予、开票额度智能授予、信息通过税务数字账户等方式在征纳主体之间自动流转的新型发票。北京国家会计学院副院长李旭红介绍，数电发票与纸质发票具有同等法律效力。

李旭红：发票是日常交易记录非常重要的合法凭证，也是各行各业在财务管理里面非常重要的记录凭证，只要有交易，大多数情况都会有发票。在我们国家，发票的改革大致经历了三个阶段：第一个阶段是纸质发票，第二个阶段就是发票电子化，现在是第三个阶段的数电发票。数电发票是对于纳税人最便利的一种类型的发票，在全球来讲，这一类型的发票也是领先的水平。

为了保障数电发票在全国推广应用平稳顺利，税务部门在前期进行了大量的推广、试用工作。自去年11月安徽全省首批数电发票上线运行以来，安徽税务部门稳步加快数电发票推广，截至今年11月底，全省推广数电发票纳税人覆盖面已达98.8%。国家税务总局马鞍山市税务局货物和劳务税科一级行政执法员李芳菲介绍，数电发票的领票流程更简化。

李芳菲：数电发票实现“去介质”，纳税人不再需要预先领取专用税控设备；通过“赋码制”取消了特定发票号段申领，发票信息生成后，系统自动分配唯一的发票号码；通过“赋额制”自动为纳税人赋予发票总额度。这样一来，符合条件的新办纳税人基本实现“开业即可开票”。

与此同时，纳税人开票用票更加便捷，李芳菲介绍，纳税人如果在开票、受票的过程中遇到问题，登录全国统一规范电子税务局后，可以使用“征纳互动”功能，享受智能咨询和答疑服务；如果对赋予的发票总额度有异议，也可以通过“征纳互动”向税务机关提出。

浙江湖州安吉一家医药公司的财务工作人员夏婷有着近十年的财务从业经历，她表示，过去使用纸质发票时，存在运营成本增加、发票破损和丢失、数据安全风险等问题。

夏婷：以前纸质发票真的很麻烦，尤其是业务量大的时候，费人力、费钱、费时间，还容易丢失。用电子发票后，实现自动化管理，不用领用发票，方便快捷地进行查询、下载、打印等操作，开好发票后对方单位可以自动获取。做账也方便很多，可以保存在电子档案中，随时查阅和整理，进行数据分析。

数电发票的推广应用，不仅大大减轻了企业的办税负担，也让人们日常出行报销更加便利。近日，在江西省赣州市赣县北站，车站大屏幕上，铁路电子客票服务宣传片滚动播放。旅客刘女士经常从赣县北站乘车到各地出差，她说，现在不需要再打印纸质报销凭证进行报销。

数电发票与原先的纸质发票如何有效过渡和衔接？南铁赣州车务段党委宣传助理员邹阳介绍，为了方便广大旅客和单位，专门设置了“纸电并行”的过渡期。

除此之外，数电发票还取消了特定版式，发票的样式可根据不同业务进行差异化展示，为纳税人提供更优质的个性化服务。目前，在电子发票（增值税专用发票）和电子发票（普通发票）两类数电发票下，根据特定业务标签，设置了建筑服务、成品油、旅客运输服务、不动产销售、农产品收购、机动车、医疗服务等多种特定业务发票。北京国家会计学院副院长李旭红表示，通过制发电子发票数据规范、出台电子发票国家标准，能够实现数电发票全流程数字化流转。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经