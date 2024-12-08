“适老化改造前，为了照顾多重残疾的哥哥，我很久没出过远门。”周国青家住江苏省常熟市海虞镇汪桥村，几年前，哥哥独自在家时意外跌倒，因聋哑无法呼救险些出事，让周国青心有余悸。

想安装个呼救铃、修一修绊人的门槛……周国青一直想改造家里，可碍于经济拮据，始终没能下定决心。2021年，在常熟市政府补贴资金的支持下，汪桥村启动特殊困难老年人家庭适老化改造项目。

“周大爷家改造费用将近8000元，政府按40%比例、封顶3000元进行补贴，剩余金额经村民议事会通过，由村集体出资。”汪桥村党委副书记季芳说，该村对89位高龄、独居老人按“一户一策”进行家庭适老化改造，做到政府兜底保障全覆盖，其他补贴对象应改尽改。

改造后的周国青家变了模样——屋门口增设橡胶坡道，卫生马桶两侧加装防滑扶手，闪光门铃、烟雾报警器等智能设备一应俱全。“关键时刻，老人床边的SOS一键呼救铃能派上大用场！”汪桥村网格员薛秋怡说，呼救铃连接了“数智汪桥”小程序，发生紧急情况时，老人按下按钮，村指挥中心会立刻收到信号，提醒网格员上门确认老人安全。

2021年，常熟突破“政府买单式改造”的单一模式，率先探索市场化路径，实行“政府补一点、村（居）委出一点、家庭掏一点、慈善捐一点、企业让一点”的“五个一点”方案。目前，当地已累计完成5000多户老年人家庭适老化改造。

“适老化改造离不开来自社区、社会的配套服务。”站在汪桥村老年友好公园，季芳介绍，2022年，村集体出资将村口的一片林地改为主题公园，配备无障碍通道、如厕扶手等助老设备。公共卫生间里还设置助浴室，由“汪桥阿姨”互助养老服务团队为村里孤老、半失能等老年人提供卫生清洁服务。

常熟结合“老年友好社区”建设，试点实施集中连片适老化改造，以点带面推动改造工作深入开展。走进常熟市虞山街道北门大街社区华丰园小区，干净整洁的环境让人眼前一亮，难以想象，这是有着30多年房龄的老旧小区。

“我们这一片有76户老年人家庭都做了适老化改造，住得舒心，子女也放心！”75岁的社区居民石顺华告诉记者，他家加装了防滑扶手、烟感报警器等适老化设备，按照政策规定享受了改造费用20%的补贴。小区适老化改造“微更新”同步开展，由北门大街社区牵头，将废弃多年的露天游泳池改造成健身区，在单元楼道安装从一楼到顶层的扶手，推行老旧小区加装电梯，困扰高龄老人多年的“下楼难”问题得到解决。

适老化改造延伸到社区生活的方方面面。北门大街社区党委书记苏咏梅介绍，在居民步行15分钟可达的范围内，建立了集“海棠里”共享食堂、“虞见海棠”为老集市、社区日间照料中心等为一体的“15分钟养老服务圈”。每个月，社区都会在为老集市举办“农蔬直通车”、健康巡诊活动，提供免费理发、小家电修理等便民服务，月均服务老年人1800人次，切实打通为老服务“最后一公里”。

“按下按钮，电动护理床就会自动旋转帮你起身。”在常熟老年生活场景体验中心内，老年人在讲解员的引导下体验适老用具。据悉，老年生活场景体验中心由国有企业常熟文旅公司下属琴川医疗公司负责运营，提供适老化居家体验、辅具租赁、康复保健、医疗护理等服务。记者看到，体验中心模拟了厨房、卧室、卫生间等场景，分场景展示了数百种适老产品和解决方案。

“我们‘搭平台’，推动‘适老化’概念走进人们生活。”琴川医疗社区负责人杨英说，自2022年10月老年用品体验中心成立以来，每年约完成1200多户家庭适老化改造。

日前，江苏省民政厅发布《江苏省消费品以旧换新居家适老化改造实施细则》，将以3亿元超长期国债资金支持全省常住老年人家庭开展居家适老化改造。据悉，常熟将结合城市老旧小区更新及美丽乡村建设工作，重点在失能、空巢、独居、高龄老年人住宅翻新中融入适老化元素，计划在2025年末完成9000户老年人家庭适老化改造。（记者 苏雁）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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