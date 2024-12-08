日前从国网北京市电力公司获悉，据预测，2024至2025年度采暖季，北京电网最大负荷预计同比增长8%，其中，采暖负荷占比近50%。目前，北京2024年迎峰度冬59项重点电网工程已全部建成投产，为今冬明春市民温暖过冬和电力可靠供应提供了坚强保障。

今年投产的59项度冬重点电网工程包括35千伏及以上主网和10千伏配网项目，不仅提升了北京通州、朝阳、海淀、亦庄、昌平、门头沟、房山、怀柔、密云、顺义、延庆等地区电力保供保暖能力，也有效满足地区快速增长的用电需求，为北京经济高质量发展注入了强劲动能。据统计，国网北京电力2024年已投产的电网基建工程规模同比增长162%，共新增输电线路412千米、变电容量469万千伏安，将在今冬明春季节性用能高峰期发挥重要作用。

220千伏电网层面，国网北京电力相继建成投运了220千伏树村变电站、西田各庄变电站等度冬工程，显著增强了北京电网整体网架结构，满足多个区域110千伏电网外电源接入需求，有效提升了北京电网互联互通和抵御风险能力。

110千伏电网层面，110千伏焦化厂变电站等项目的投运，极大缓解了部分区域供电压力，提高了供电能力和供电可靠性，为地区经济社会发展提供充足电力支撑。此外，今年投产的110千伏望楚变电站、清水变电站等，提高了房山、门头沟区电网韧性和抗灾能力，可有效助力地区灾后恢复重建与综合提升，满足“煤改电”等重点民生工程用电需求。

(责编：郭思邈、李楠桦)

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